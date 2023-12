Samochód spadł do wąwozu. Po poszkodowanego ruszył policyjny śmigłowiec

Samochód rozbił się w wąwozie w mieście Sonoma w Kalifornii (USA). Pomógł policyjny śmigłowiec oraz funkcjonariusz, który opuścił się na linie do rozbitego auta i wyciągnął poszkodowanego. Nagranie zostało opublikowane przez biuro szeryfa hrabstwa Sonoma.

Funkcjonariusz policji opuścił się do miejsca, w którym utknął samochód z jego kierowcą, a następnie wyciągnął poszkodowanego. Na nagraniu widać, że mężczyzna został przekazany pod opiekę służbom, które czekały na niego na drodze nad wąwozem.

Do zdarzenia doszło w Kalifornii (USA)

Do zdarzenia doszło w Kalifornii (USA) Reuters

Poszkodowanego przetransportowano do szpitala

Lokalne media podają, że poszkodowanego w wypadku przetransportowano śmigłowcem do siedziby straży pożarnej w Monte Rio, skąd przewieziono go do szpitala.