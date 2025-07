Potężna eksplozja w magazynie z fajerwerkami. Nagranie

Kalifornia. Moment wybuchu w magazynie z fajerwerkami Źródło: CNN

Zdarzenie miało miejsce we wtorek w Esparto w hrabstwie Yolo w Kalifornii. W magazynie, w którym przechowywane były fajerwerki, około 17:50 doszło do pożaru i kilku eksplozji. Lokalne media twierdzą, że ogień rozprzestrzenił się na obszar ok. 32 hektarów zanim został opanowany. Moment jednej z eksplozji został zarejestrowany przez lokalną stację KCRA. Wskutek pożaru wysoko nad miasteczkiem unosiły się gęste kłęby dymu, które nagrali świadkowie.

Kalifornia, Esparto. Wybuch w magazynie z fajerwerkami Źródło: Reuters

Zarządzono ewakuację

W związku z pożarem władze hrabstwa Yolo nakazały ewakuację okolic magazynu, która obowiązywała jeszcze do nocy z wtorku na środę.

"Schłodzenie zajmie trochę czasu, a gdy to nastąpi, eksperci ds. materiałów wybuchowych muszą bezpiecznie wejść na miejsce, aby ocenić i zabezpieczyć obszar" - napisało biuro szeryfa w komunikacie w nocy czasu lokalnego. Zaapelowano też do wszystkich, by nie zbliżali się do tego miejsca przez najbliższe kilka dni, by nie utrudniać pracy służbom.

"Przyczyna eksplozji jest przedmiotem śledztwa" - podało biuro szeryfa. Straż pożarna poinformowała, że fajerwerki w magazynie przechowywane były legalnie.

Nie jest jasne czy ktokolwiek ucierpiał wskutek eksplozji. Stacja CBS Sacramento rozmawiała z kilkoma osobami, które twierdzą, że ich bliscy mogli znajdować się w środku w momencie wybuchu pożaru i do tej pory nie mogą nawiązać z nimi kontaktu. Służby nie udzielają jednak jeszcze komentarza na ten temat.