Policjanci mieli zachęcać nastolatków do brutalnych "walk gladiatorów"

Trzydziestu funkcjonariuszy policji pracujących w ośrodku dla nieletnich w Kalifornii miało przyzwalać na walki między osadzonymi, a nawet do nich "zachęcać". Do mediów przedostało się nagranie, na którym widać, jak policjanci, śmiejąc się, obserwują jedną z bójek.

W poniedziałek biuro prokuratora generalnego w Kalifornii poinformowało, że trzydziestu policjantów zostało oskarżonych w związku z walkami nastolatków przebywających w ośrodku dla nieletnich, do których mieli ich "czasami zachęcać". Zarzuty wobec nich obejmują narażenie dzieci na niebezpieczeństwo, znęcanie się nad nimi, spisek i napaść.

Policjanci śmiali się i ściskali dłonie uczestników bójki

Jak informuje BBC, śledztwo w sprawie bójek rozpoczęło się po wycieku nagrania jednej z nich. Gazeta "Los Angeles Times" w kwietniu opublikowała nagranie, na którym widać nastolatka upadającego na ziemię po otrzymaniu ciosów i kopniaków od wielu innych osób. Policjanci na tym wideo stali w pobliżu i obserwowali całe zdarzenie. Od czasu do czasu śmiali się i ściskali dłonie uczestników bójki i w żaden sposób nie próbowali przerwać walk.

Ośrodek Los Padrinos Juvenile Hall, w którym dochodziło do "walk gladiatorów"

Allen J. Schaben / Los Angeles Times / Getty Images

BBC wskazuje, że śledczy wykazali, iż w ośrodku Los Padrinos Juvenile Hall doszło do 69 tego typu bójek od lipca do grudnia 2023 roku. Brały w nich udział 143 osoby w wieku od 12 do 18 lat. Dwudziestu dwóch z 30 oskarżonych funkcjonariuszy stanęło już w poniedziałek przed sądem, a pozostałych ośmiu ma zostać przesłuchanych w kwietniu.