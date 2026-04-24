Świat Operacja "Gangsta's Paradise". Aresztowano 25 członków mafii

W Meksyku zatrzymano lidera ekwadorskiego gangu Los Lobos (marzec 2026) Źródło: ENEX

O zakończonej akcji poinformował w czwartek amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ). Jak przekazano w komunikacie, tego dnia Federalne Biuro Śledcze (FBI) we współpracy z innymi służbami, prowadziło działania w Los Angeles i hrabstwie Orange w Kalifornii. Operację nazwano "Gangsta's Paradise", co przywodzi na myśl tytuł hitu rapera Coolio (po polsku "Raj gangsterów" - red.).

Aresztowano 25 osób podejrzewanych o bycie członkami gangu więziennego "La Eme". Gang ten, jak przekazał DOJ, sprawuje kontrolę nad innymi gangami ulicznymi w południowej Kalifornii i kieruje nielegalną działalnością zza krat, pobierając część zysków z handlu narkotykami i innych przestępstw popełnianych na ulicach.

THIS MORNING IN CA: 25 members and associates of the MEXICAN MAFIA PRISON GANG were ARRESTED on three federal indictments charging them with committing scores of crimes including:



🔴Kidnapping

🔴Extortion

🔴Trafficking fentanyl & methamphetamine

🔴Running illegal gambling… pic.twitter.com/9TeUBDq2yb — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 23, 2026 Rozwiń

Łącznie ponad 40 aresztowanych

Czwartkowe aresztowania odbyły się w związku z trzema aktami oskarżenia, w których łącznie 43 osobom postawiono szereg zarzutów, w tym porwania, wymuszenia, handlu narkotykami, nielegalnego hazardu i morderstwa, do którego doszło przed rokiem w motelu w Anaheim, kontrolowanym przez gang. Funkcjonariusze wcześniej aresztowali już 12 osób wymienionych w aktach oskarżenia.

Tablica z nazwiskami osób zidentyfikowanych przez policję jako członkowie i współpracownicy meksykańskiej mafii. Źródło: Jae C. Hong/Associated Press/East News

- Były to lata pracy, które doprowadziły do tego jednego poranka (...). Miejmy nadzieję, że udało nam się rozbić tę ogromną, złożoną i brutalną organizację - podkreślił w trakcie konferencji prasowej Bill Essayli, pierwszy zastępca prokuratora dla Centralnego Dystryktu Kalifornii.

W trakcie czwartkowych operacji zabezpieczono też około 54 kilogramów metamfetaminy, około cztery kilogramy fentanylu, trzy kilogramy kokainy, niecały jeden kilogram heroiny oraz 25 sztuk broni palnej i ponad 30 tysięcy dolarów w gotówce. - Większość narkotyków, którymi się obecnie handluje, to tabletki, tabletki z domieszką fentanylu (...). Ilość fentanylu, którą skonfiskowaliśmy w tej sprawie (...), może dosłownie zabić tysiące młodych ludzi - podkreślił Essayli.

Według DOJ działaniami gangu od czerwca 2024 roku w hrabstwie Orange dowodził 48-letni Luis Cardenas, osadzony w zakładzie karnym Ironwood State Prison. Według prokuratury w tym celu korzystał z szyfrowanej aplikacji do przesyłania wiadomości zainstalowanej na przemyconych telefonach komórkowych. "Kazał innym porywać i atakować osoby, które nie były z nim w dobrych stosunkach" - stwierdzono w komunikacie prasowym.

- Rysuje to niepokojący obraz tego, jak daleko od więzień stanowych sięgają macki gangu do naszych okręgowych więzień, a stamtąd na ulice, gdzie wywierają wpływ na latynoskie gangi uliczne i handlarzy narkotyków - zaznaczył Essayli.