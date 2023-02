Masakra w Goshen w Kalifornii. Dwaj aresztowani mężczyźni oskarżeni o popełnienie sześciu morderstw

czytaj dalej

Polski minister spraw zagranicznych wyraża przekonanie, że dojdzie do zgody Turcji na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO najpóźniej przed szczytem Sojuszu w Wilnie. - Gdyby tak się nie stało, będzie to porażka nie tylko wizerunkowa, ale także w kategoriach zaufania do Sojuszu jako całości - mówił w Sztokholmie Zbigniew Rau.