Lądujący samolot omal nie uderzył w człowieka. Dramatyczne nagranie

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Sacramento w Kalifornii. Lokalne media poinformowały, że pilot jednosilnikowego samolotu Piper PA-28 wyruszył z bazy lotniczej McClellan i wkrótce zgłosił usterkę, gdy zniżył się do około 122 metrów nad ziemią. Pilnie poszukiwał więc bezpiecznego miejsca do lądowania.