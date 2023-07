3-latek strzelił w głowę rocznej siostrze. Dziewczynka nie żyje

Do zdarzenia doszło rankiem 17 lipca czasu lokalnego w miejscowości Fallbrook, położonej ok. 50 kilometrów na północ od San Diego. Funkcjonariusze, którzy otrzymali wezwanie o strzelaninie w jednym z budynków mieszkalnych, na miejscu zastali 3-letniego chłopca trzymającego niezabezpieczony pistolet. Następnie znaleźli roczną dziewczynkę z raną postrzałową głowy. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, jednak nie udało się go uratować - informuje stacja Fox5.