Awaryjne lądowanie w ogródku. "Pilot to mistrz"

USA. Awaryjne lądowanie balonu w przydomowym ogródku

Mieszkańcy Temeculi leżącej w połowie drogi między San Diego a Los Angeles są przyzyczajeni do widoku balonów, tu organizowany jest bowiem jesten ze znanych w Kalifornii poświęconych im festiwali. Jednak to, co spotkało jedno z tamtejszych małżeństw, do zwykłych widoków nie należy. Jenna i Hunter Perrin spokojny sobotni poranek spędzali przy telewizorze, gdy nagle pan domu usłyszał pukanie do drzwi. Pukał sąsiad, który poinformował go, że na jego posesji wylądował balon. - Otworzyłem przesuwane szklane drzwi, a tam, na moim podwórku, był kosz, a w nim 13 osób! - relacjonował stacji KABC-TV Hunter Perrin.

Niespodziewane lądowanie na podwórku

"To nie było lądowanie, którego ktokolwiek się spodziewał" - pisze lokalna stacja ABC7. Film udostępniony przez mężczyznę pokazujący powitanie pasażerów szybko okrążył sieć. "Dzień dobry wszystkim!" - powitał niespodziewanych gości gospodarz. Jak się okazało, balon ogrzewany gorącym powietrzem lądował awaryjnie z powodu niskiego poziomu paliwa i słabego wiatru - podaje Fox13.

- Byłam zdumiona, że ​​ominęli nasze drzewo. Ominęli nasz dom - tłumaczyła reporterom Jenna Perrin. Jej mąż stwierdził, że "pilot to mistrz". - Balon o nic nie zaczepił. Nikt nie ucierpiał - stwierdził Hunter Perrin. Podwórko, jak podają media, było dość wąskie. Widać to też na zdjęciach wykonanych przez jego właściciela.

Brianna Avalos wraz z mężem wybrała się na wycieczkę balonem wraz ze swoimi gośćmi, by uczcić ich 10. rocznicę ślubu i był jej pierwszy taki lot. Jak tłumaczyła stacji ABC7, "pilot jest niesamowity". Pełni uznania dla niego byli wszyscy pasażerowie i - mimo niespodziewanego obrotu spraw - nie stracili dobrego nastroju.

Jak podaje stacja Fox13, pilot wysadził pasażerów na podwórku, a następnie wzniósł balon w powietrze i po chwili wylądował na ulicy - tam całość została bezpiecznie rozmontowana i złożona.

