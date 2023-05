24 miliony dolarów odszkodowania za śmierć na komisariacie

24 miliony dolarów odszkodowania muszą zapłacić władze Kalifornii rodzinie Edwarda Bronsteina, który w 2020 roku zmarł na policyjnym komisariacie. To drugie najwyższe odszkodowanie, jakie kiedykolwiek zasądzono w tego typu sprawach w USA. Zarzuty usłyszało już łącznie osiem osób - siedmiu policjantów oraz pielęgniarka.

We wtorek prawnicy reprezentujący rodzinę Edwarda Bronsteina poinformowali, że władze Kalifornii mają zapłacić 24 mln dolarów (równowartość niemal 100 mln zł) odszkodowania w związku ze śmiercią mężczyzny na komisariacie w 2020 roku.

Według adwokat Annee Della Donny, to największe pod względem wysokości zasądzone w tego typu sprawie odszkodowanie w Kalifornii, oraz drugie największe w całych Stanach Zjednoczonych. Wyższe odszkodowanie zasądzono jedynie na rzecz rodziny George'a Floyda (27 mln dolarów) , który również zmarł w 2020 roku podczas zatrzymania przez policję.

Śmierć na komisariacie

31 marca 2020 roku Edward Bronstein został zatrzymany przez funkcjonariuszy z California Highway Patrol na północy Los Angeles w związku z podejrzeniem o jazdę pod wpływem substancji odurzających. Policjanci przewieźli go na komisariat w Altadenie, gdzie chcieli pobrać od niego próbkę krwi. Bronstein początkowo odmówił, więc policjanci wystąpili o sądowy nakaz. Później, w toku śledztwa, rodzina mężczyzny przekazała, że 38-latek od zawsze bardzo bał się igieł.

Na udostępnionym nagraniu z zatrzymania widać, jak pięciu funkcjonariuszy przytrzymuje później skutego kajdankami mężczyznę przy ziemi i mówi mu, że pobranie krwi jest konieczne, bo nakazał tak sąd. Bronstein ostatecznie zgadza się na wykonanie testu i kilkukrotnie to powtarza, ale policjanci nadal go przytrzymują leżącego twarzą do podłogi. 38-latek w końcu zaczyna krzyczeć, że nie może oddychać, a po kilku minutach umiera.