"Kalejdoskop dla dzieci" i "walka o stołki". Czym właściwie jest reżim w Iranie i czy upadnie?

W Iranie od 28 grudnia trwa fala protestów antyrządowych, które są brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. Nieznany jest też bilans ofiar, ale - jak zwracał uwagę autor "Podcastu o zagranicy" Maciej Tomaszewski - niektóre szacunki mówią o śmierci setek, a nawet tysięcy osób.

Co sprawiło, że pod koniec grudnia na ulice masowo wyszli Irańczycy? Marcin Andrzej Piotrowski, analityk do spraw wojskowych i Iranu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zauważył, że "przede wszystkim doszło do załamania lokalnej waluty - riala". Kolejną kwestią - jak wyjaśniał - była hiperinflacja wynosząca w kraju 52 procent.

Ekspert wskazał jednak, że na sytuację w Iranie wpłynęło również "nakładanie się wielu nierozwiązanych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych", chociaż to właśnie czynnik gospodarczy był zapalnikiem. - To jest efekt tego, że ten system jest niereformowalny. Czy to, jeśli spojrzymy na jego podstawy polityczne, ideologiczne, czy patrząc właśnie na pozycję kobiet - wymieniał.

Masowe protesty w Iranie

Gość "Podcastu o zagranicy" zaznaczył, że obecne protesty są odmienne od tych pojawiających się wcześniej, między innymi ze względu na ich skalę. - W związku z tym po tygodniu rozlewania się tego już poza Teheran, na inne prowincje i główne miasta, wygląda na to, że reżim zdecydował się na bardzo brutalne zdławienie tych protestów - mówił Piotrowski.

Dodał też, że obrazy w Teheranie są na tyle dramatyczne, iż "spowodowały, że nawet część rządów europejskich przyjęła dosyć twardą postawę".

Protesty w Teheranie (10.01.2026) Źródło: Zuma / Forum

Zdaniem Piotrowskiego istotna jest nadchodząca 47. rocznica irańskiej rewolucji islamskiej przypadająca na 11 lutego. Jak wyjaśniał, w czasie takich obchodów zawsze organizowane są różne proreżimowe demonstracje i wiece.

- Plan gry po stronie reżimu prawdopodobnie jest taki, żeby spacyfikować przynajmniej Teheran i aby można było chociaż jakąś grupkę tych weteranów, emerytów, którzy jeszcze mają motywację, żeby stanąć za tym reżimem, pokazać w telewizji - uznał ekspert.

Jak wygląda władza w Iranie?

Mówił też o tym, jak od środka wygląda reżim walczący o przetrwanie. Kraj jest teokracją i oficjalna nazwa Iranu podkreśla, że to Islamska Republika, i obok prezydenta czy rady ministrów funkcjonują tam tzw. komisarze duchowego przywódcy. - Właściwie na każdym szczeblu administracji państwowej, aż do dołu, jest komisarz (...), który pilnuje oraz jest oczami i uszami duchowego przywódcy - mówił.

- Problem też polega na tym, że w tej instytucji jest jasne, że jakie by nie były wybory - prezydenta czy do parlamentu - to są to cały czas, jak w takim kalejdoskopie dla dzieci, te same elementy, te same frakcje. Ci ludzie nie mają już może specjalnie nowych pomysłów ideologicznych czy programu, natomiast oczywiście to jest walka o stołki wewnątrz systemu. Myślę, że dla większości Irańczyków jest to jasne - ocenił ekspert.

Protesty w Iranie Źródło: MAHSA/MEI/SIPA/SIPA/East News

Co dalej?

Czy reżim w Iranie upadnie? Piotrowski zaznaczył, iż podchodzi do tego ostrożnie i "wydaje mu się, że rozstrzygnie to sytuacja w Teheranie". - Po 11 lutego będę mógł powiedzieć, że na przykład ten system nie przetrwa do swojej 50. rocznicy - dodał.

