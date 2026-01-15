Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Kalejdoskop dla dzieci" i "walka o stołki". Czym właściwie jest reżim w Iranie i czy upadnie?

Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Co doprowadziło do masowych protestów w Iranie? O tym Marcin Andrzej Piotrowski
Źródło: TVN24+
Ogromne protesty w Iranie to przede wszystkim efekt tego, że system polityczny w kraju jest niereformowalny i państwo nie umie sobie radzić z problemami - tłumaczył w "Podcaście o zagranicy" w TVN24+ analityk Marcin Andrzej Piotrowski. Opowiadał między innymi o strukturze władzy reżimu i o tym, czy istnieje szansa na jego upadek.

Iranie od 28 grudnia trwa fala protestów antyrządowych, które są brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. Nieznany jest też bilans ofiar, ale - jak zwracał uwagę autor "Podcastu o zagranicy" Maciej Tomaszewski - niektóre szacunki mówią o śmierci setek, a nawet tysięcy osób.

Co sprawiło, że pod koniec grudnia na ulice masowo wyszli Irańczycy? Marcin Andrzej Piotrowski, analityk do spraw wojskowych i Iranu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zauważył, że "przede wszystkim doszło do załamania lokalnej waluty - riala". Kolejną kwestią - jak wyjaśniał - była hiperinflacja wynosząca w kraju 52 procent.

Zobacz odcinek specjalny "Podcastu o zagranicy" w TVN24+ >>

Ekspert wskazał jednak, że na sytuację w Iranie wpłynęło również "nakładanie się wielu nierozwiązanych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych", chociaż to właśnie czynnik gospodarczy był zapalnikiem. - To jest efekt tego, że ten system jest niereformowalny. Czy to, jeśli spojrzymy na jego podstawy polityczne, ideologiczne, czy patrząc właśnie na pozycję kobiet - wymieniał.

OGLĄDAJ: "Mieszanka stała się wybuchowa". Kraj czeka rewolucja?
pc

"Mieszanka stała się wybuchowa". Kraj czeka rewolucja?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Masowe protesty w Iranie

Gość "Podcastu o zagranicy" zaznaczył, że obecne protesty są odmienne od tych pojawiających się wcześniej, między innymi ze względu na ich skalę. - W związku z tym po tygodniu rozlewania się tego już poza Teheran, na inne prowincje i główne miasta, wygląda na to, że reżim zdecydował się na bardzo brutalne zdławienie tych protestów - mówił Piotrowski.

Dodał też, że obrazy w Teheranie są na tyle dramatyczne, iż "spowodowały, że nawet część rządów europejskich przyjęła dosyć twardą postawę".

Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Źródło: Zuma / Forum

Zdaniem Piotrowskiego istotna jest nadchodząca 47. rocznica irańskiej rewolucji islamskiej przypadająca na 11 lutego. Jak wyjaśniał, w czasie takich obchodów zawsze organizowane są różne proreżimowe demonstracje i wiece.

- Plan gry po stronie reżimu prawdopodobnie jest taki, żeby spacyfikować przynajmniej Teheran i aby można było chociaż jakąś grupkę tych weteranów, emerytów, którzy jeszcze mają motywację, żeby stanąć za tym reżimem, pokazać w telewizji - uznał ekspert.

Jak wygląda władza w Iranie?

Mówił też o tym, jak od środka wygląda reżim walczący o przetrwanie. Kraj jest teokracją i oficjalna nazwa Iranu podkreśla, że to Islamska Republika, i obok prezydenta czy rady ministrów funkcjonują tam tzw. komisarze duchowego przywódcy. - Właściwie na każdym szczeblu administracji państwowej, aż do dołu, jest komisarz (...), który pilnuje oraz jest oczami i uszami duchowego przywódcy - mówił.

"NYT": przygotowania do ataku na Iran wstrzymane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"NYT": przygotowania do ataku na Iran wstrzymane

- Problem też polega na tym, że w tej instytucji jest jasne, że jakie by nie były wybory - prezydenta czy do parlamentu - to są to cały czas, jak w takim kalejdoskopie dla dzieci, te same elementy, te same frakcje. Ci ludzie nie mają już może specjalnie nowych pomysłów ideologicznych czy programu, natomiast oczywiście to jest walka o stołki wewnątrz systemu. Myślę, że dla większości Irańczyków jest to jasne - ocenił ekspert.

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie
Źródło: MAHSA/MEI/SIPA/SIPA/East News

Co dalej?

Czy reżim w Iranie upadnie? Piotrowski zaznaczył, iż podchodzi do tego ostrożnie i "wydaje mu się, że rozstrzygnie to sytuacja w Teheranie". - Po 11 lutego będę mógł powiedzieć, że na przykład ten system nie przetrwa do swojej 50. rocznicy - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Zuma / Forum

Udostępnij:
TAGI:
IranProtesty antyrządowe w IranieNapięcie USA - IranKonflikty zbrojne Iranu
Czytaj także:
Morze Kaspijskie
Zatonął irański statek. Ukraińcy mogą się cieszyć
Świat
imageTitle
Austria postraszyła, ale niespodzianki nie było
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona zawodzi w meczu z drugoligowcem
RELACJA
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Znaleźli ciała matki i trójki dzieci
Chełmno
Zbigniew Ziobro
Węgry "naruszają zasady". Co powinna zrobić Polska?
"FAKTY PO FAKTACH"
Dzik na trasie Siekierkowskiej, Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
WARSZAWA
Stacja benzynowa na Węgrzech
Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji
BIZNES
imageTitle
Wielki Start Tour de France 2027 bez tajemnic
EUROSPORT
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
METEO
Irańscy funkcjonariusze przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Teheranie
Obywatel Kanady zmarł "z rąk irańskich władz"
Świat
Holandia. Pożar w centrum Utrechtu
Wybuchy, a po nich pożar w centrum miasta. Ucierpiało kilka osób
Świat
imageTitle
Popis Gruzina w mistrzostwach Europy. Polscy soliści nie zachwycili
EUROSPORT
15 2000 kropka gosc-0088
Poseł PiS: Orban jest wybitny
"KROPKA NAD I"
Tomasz Siemoniak
Minister o spotkaniu u prezydenta: parę tematów sobie wyjaśniliśmy
Polska
EN_01670392_1459
Ambasador Iranu wezwany do MSZ w Warszawie
Polska
22 min
pc
26 lat temu przewidzieli taką sytuację, ale teraz wydarzyła się po raz pierwszy
Opinie i wydarzenia
PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
Polskie Porty Lotnicze chcą przejąć lotnisko w Modlinie
WARSZAWA
imageTitle
Niesamowity transfer w polskiej lidze koszykówki kobiet. Znane nazwisko
EUROSPORT
Pekin, stolica Chin
Pekin bez smogu. Wysoką cenę płacą za to rolnicy
METEO
imageTitle
Ma 53 lata i ani myśli przestać skakać. Kasai zdradził nam swój plan
EUROSPORT
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Pan Mieczysław od 15 lat żyje w jamie nad Wisłą
WARSZAWA
imageTitle
Hiszpanie pokonali Serbów. Miażdżąca wygrana Francji
EUROSPORT
shutterstock_1775374463
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów
BIZNES
Donald Trump
Rzeczywistość, czy "symulacja, którą reżyserują dwa koczkodany"? Mija rok Trumpa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu
BIZNES
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Znamy laureatów Złotych Taśm za 2025 rok
Kultura i styl
Mroźna noc
Zimna noc, możliwe marznące mgły
METEO
Donald Trump
Jak obronić Grenlandię? Trzy opcje
Świat
Nawrocki
Nie milkną echa spotkania. "Nie wszystkie osoby są sprawdzane"
Polska
urząd-miasta-lublin-2
CBA zatrzymało zastępczynię prezydenta Lublina
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica