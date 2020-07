W Europie uchodzi za Fair Trade. Ale na plantacjach kakao pracują dzieci

Kakao z tych farm trafia do Danii, a tam robi się z niego czekoladę. – Okropne. Jest mi bardzo przykro, że dzieci pracują w takich warunkach – mówi Dorothe Pedersen, właścicielka sklepu z czekoladą w Kopenhadze. Wyroby z kakao pochodzącego z nagranych plantacji mają certyfikat Fair Trade - sprawiedliwego handlu. Produkty z taką etykietą są droższe, ale powinny powstawać za godne zarobki i bez udziału dzieci.

- Badamy tę sprawę. Jeśli stwierdzimy, że doszło do pracy dzieci, to najpierw skontaktujemy się z ich rodzinami, które powinny je chronić. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, przystąpimy do procesu odbioru certyfikacji – zapewnia Camilla Erica Lerberg z Fair Trade Dania.