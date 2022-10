"Rosyjskie wojska prawdopodobnie podejmą próbę wysadzenia zapory kachowskiej elektrowni"

ISW: rosyjskie wojska prawdopodobnie podejmą próbę wysadzenia zapory

Podolak ujawnia "prawdziwy plan Surowikina"

Podolak przedstawił na Twitterze "prawdziwy plan Surowikina", czyli dowódcy rosyjskich wojsk okupacyjnych, wobec kachowskiej elektrowni. Po pierwsze - według Podolaka - plan obejmuje zaminowanie zapory i transformatorów. Drugi punkt to przymusowa deportacja Ukraińców, przesiedlenie do Rosji 'nielojalnych mieszkańców'. Trzeci punkt to zatopienie terytorium, by 'powstrzymać ukraińską kontrofensywę i osłonić odwrót rosyjskich wojsk' - napisał.