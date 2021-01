Zdobywca K2 z "przesłaniem dla reszty świata"

16 stycznia świat obiega informacja, że dziesięciu Nepalczyków dokonało pierwszego w historii zimowego wejścia na drugi najwyższy szczyt Ziemi K2 (8611 m). Był to ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.

Godny podziwu jest nie tylko ich bezprecedensowy sukces, ale także postawa. Choć tam na górze, kilka tysięcy kilometrów nad poziomem morza liczy się każda sekunda, 10 metrów przed wierzchołkiem wspinacze zatrzymali się, by zaczekać na resztę. Tego historycznego wyczynu chcieli dokonać wspólnie. Atak na szczyt przeprowadzili razem, z nepalskim hymnem na ustach.

"Chcemy przekazać światu bardzo ważną wiadomość"

- Kiedy chodzi o wielkie góry, czy wyzwania, ludzie chcą zrobić to dla siebie. Ktoś po prostu chce być pierwszy i tak siebie nazywać. Ale my wspólnie zdecydowaliśmy się, że chcemy przekazać światu bardzo ważną wiadomość - mówił na sobotniej konferencji prasowej w Pakistanie jeden z uczestników wyprawy Nirmal Purja, były żołnierz elitarnej jednostki sił specjalnych Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii. Jako jedyny z grupy zdobywców przeprowadził udaną akcję bez użycia dodatkowego tlenu z butli. W świecie alpinizmu jest to traktowane jako znacznie większe osiągnięcie.