Justin Bieber wyznał, że po ślubie z Hailey Baldwin przeszedł załamanie nerwowe

– Przeszedłem lekkie załamanie nerwowe, gdy zdałem sobie sprawę, że małżeństwo nie rozwiąże wszystkich moich problemów – powiedział w wywiadzie dla "The Ebro Show" Justin Bieber. Gwiazda muzyki pop od lat otwarcie mówi o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi. Ich źródłem ma być m.in. osiągnięcie ogromnej popularności w bardzo młodym wieku.

Justin Bieber w 2018 roku poślubił modelkę Hailey Baldwin. We wtorkowej rozmowie z Ebro Dardenem przyznał, że początki małżeństwa nie były łatwe. Między innymi dlatego, że chciał, by jego żona "robiła rzeczy, których nie zrobiłby on sam". Szczegółów nie podał.