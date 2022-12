Ukraiński ekspert: Rosjanie nie są w stanie zbudować szczelnej obrony swoich strategicznych obiektów

Po raz pierwszy w czasie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę strategiczna operacja rosyjskich sił zbrojnych została częściowo zakłócona przez atak dronów - napisał znany ukraiński analityk do spraw wojskowości Jurij Butusow. Nawiązał do ukraińskiego uderzenia na rosyjskie lotniska wojskowe pod Riazaniem i Engelsem, położonych kilkaset kilometrów od granicy z Ukrainą.

"Sądząc po zdjęciu Tu-22M w Diagilewie (lotnisko pod Riazaniem - red.), to właśnie ten samolot miał przeprowadzić atak na Ukrainę – na zdjęciu wyraźnie widać zawieszony pocisk manewrujący Ch-22. Oczywiście z tego samolotu miał zostać wystrzelony więcej niż jeden taki pocisk, ale ukraińskie siły zbrojne uderzyły jako pierwsze" - napisał Butusow, znany ekspert do spraw wojskowości i redaktor naczelny portalu censor.net.

"Danych o skali uszkodzeń nie ma, ale wszystkie te samoloty nie były już w stanie brać udziału w ataku rakietowym na Ukrainę, więc w krytycznym momencie salwa rakietowa Rosjan została zredukowana o co najmniej 6-12 pocisków manewrujących" - dodał Butusow.

Lotnisko w okolicy rosyjskiego miasta Engels, kilkaset kilometrów od granicy z Ukrainą Russian Defense Ministry Press Service/Associated Press/East New

Po ataku na bazę w Szajkowce

Lotnisko wojskowe w Diagilewie jest położone blisko 500 km od granicy Rosji z Ukrainą, lotnisko Engels-1 jest oddalone z kolei o około 600 km. "To nie pierwszy przypadek ataku dronów: 7 października bezzałogowiec zaatakował strategiczne bombowce Tu-22M w bazie lotniczej w Szajkowce, 200 km od granicy z Ukrainą. Pojawiły się informacje o uszkodzeniach dwóch samolotów, ale zdjęcia satelitarne tego nie potwierdziły. Po tym incydencie Rosjanie przerzucili Tu-22M z Szajkowki z dala od granic z Ukrainą, czyli do Diagilewa" - napisał ekspert.

Według doniesień rosyjskich mediów, do ataków użyto przerobionych bezzałogowych samolotów zwiadowczych produkcji radzieckiej Tu-141 lub Tu-143, opracowanych w latach 70. i produkowanych do 1989 roku.

Barykada z opon

"Drony nie zostały wykryte i przechwycone przez rosyjski system obrony powietrznej. Nie było ostrzeżenia o ataku na bazę w Diagilewie, a wojskowi nie mogli uciec. To świadczy o tym, że większość rosyjskich przeciwlotniczych systemów rakietowych i radarów obrony powietrznej jest skoncentrowana na froncie ukraińskim i tam ponosi znaczne straty" - podkreślił analityk.

Jak stwierdził, Rosjanie nie mają już wystarczającej siły i nie są w stanie zbudować szczelnej obrony nawet swoich strategicznych obiektów. Butusow napisał, że bazy lotnictwa strategicznego Federacji Rosyjskiej nie mają ogrodzeń i hangarów, jedynie, co można zauważyć, to barykadę z opon, co również jest widoczne na publikowanych zdjęciach.