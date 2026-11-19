Świat Zarzuty kobiet pod adresem Iglesiasa. Sąd wszczyna postępowanie Oprac. Maciej Wacławik |

Hiszpański piosenkarz i kompozytor Julio Iglesias. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: CJ GUNTHER/EPA/PAP

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Postępowanie dotyczy domniemanych przestępstw seksualnych, spowodowania obrażeń ciała i poniżającego traktowania. Sąd odrzucił natomiast zawarte w pozwie kobiet zarzuty handlu ludźmi i naruszenia praw pracowniczych.

W środę na platformie X sądowe służby prasowe poinformowały, że pozew kobiet został przyjęty przez Sąd Krajowy (Audiencia Nacional) zajmujący się najpoważniejszymi sprawami karnymi i transgranicznymi.

Zarzuty wobec piosenkarza

Do czynów miało dojść w Republice Dominikany i na Bahamach, gdzie 83-letni obecnie artysta ma posiadłości. Sędzia śledczy przypomniał, że choć działo się to za granicą, sąd może prowadzić postępowanie wobec obywateli hiszpańskich. Iglesias jest obywatelem Hiszpanii.

"Postępowanie zostało wszczęte na podstawie poszlak przedstawionych w pozwie karnym, przede wszystkim zeznań jednej ze skarżących" - głosi komunikat. Zgodnie z nim w pozwie przedstawiono wnioski dowodowe oraz dowody, m.in. fotografię jednej ze skarżących dokumentującą siniak na ramieniu, a także "dwa ślady na udzie, które mogą odpowiadać ugryzieniu przez człowieka (...) Według pozwu miały one być skutkiem zmuszania kobiety do udziału w czynnościach o charakterze seksualnym" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że "zdaniem sędziego szczegółowy opis wydarzeń zawarty w pozwie oraz przedstawione wstępne dowody są wystarczające do wszczęcia postępowania, nie oznacza to jednak oceny ich wiarygodności".

Zgodnie z komunikatem sąd uwzględni również korespondencję na WhatsAppie, w tym życzenia noworoczne, która sugeruje "serdeczne" relacje między kobietami a Iglesiasem. Dodano, że ton tych wiadomości stanowi "wyraźną rozbieżność z niektórymi aspektami relacji", a korespondencja zostanie poddana "kompleksowej i uwzględniającej kontekst analizie".

Kiedy przesłuchania?

Osobiste przesłuchania skarżących kobiet zaplanowano na początek lutego przyszłego roku. Na razie nie ma informacji, czy i kiedy będzie przesłuchiwany piosenkarz.

Kobiety złożyły skargę do prokuratury w styczniu, korzystając ze wsparcia międzynarodowej organizacji Women’s Link Worldwide. Do zdarzeń, które są przedmiotem skargi, miało dojść pomiędzy styczniem a październikiem 2021 roku. Iglesias zaprzeczył oskarżeniom, nazywając je w mediach społecznościowych "zupełnie nieprawdziwymi".

Prokuratura początkowo umorzyła sprawę, argumentując, że hiszpańskie sądy nie mają kompetencji do rozpatrzenia jej, ponieważ skarżące nie mieszkają w Hiszpanii, a do rzekomych przestępstw miało dojść za granicą - zauważa Reuters. Wówczas kobiety skierowały sprawę do Sądu Najwyższego, który zdecydował się jednak zbadać zarzuty.

O oskarżeniach ze strony dwóch kobiet jako pierwszy napisał hiszpański portal elDiario.es oraz hiszpańskojęzyczna stacja z USA Univision. Jedna z kobiet, służąca z Dominikany, opowiedziała, że Iglesias miał wzywać ją do swojego pokoju pod koniec dnia pracy i dotykać w niewłaściwy sposób bez jej zgody. - Wykorzystywał mnie prawie każdej nocy - powiedziała. - Czułam się jak rzecz, jak niewolnica - dodała.

Julio Iglesias to hiszpański piosenkarz i kompozytor. Jego płyty sprzedały się w około 300 milionach egzemplarzy na całym świecie, były nagrywane w 14 językach.

red. AZ