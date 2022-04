Julia Tymoszenko: nie możemy przyjąć żadnego ultimatum w tak zwanych rozmowach pokojowych

Julia Tymoszenko, była premier Ukrainy, liderka partii Batkiwszczyna, mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "Bucza jest tragicznym dowodem, że Federacja Rosyjska to kraj złoczyńca". Dodała, że Rosjanie "podjęli taką decyzję, żeby całkowicie zniszczyć naród ukraiński drogą ludobójstwa". - My jako kraj nie możemy dzisiaj przyjąć żadnego ultimatum w tak zwanych rozmowach pokojowych - podkreśliła.

Po tym jak rosyjskie wojska zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nich wcześniej miejscowości weszły siły ukraińskie, pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki zabitych na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami. Doniesienia o zbrodniach napływają z Buczy, Irpienia, Hostomla, a także innych miejscowości.

Tymoszenko: Bucza jest tragicznym dowodem, że Federacja Rosyjska to kraj złoczyńca

O zbrodniach Rosjan w Ukrainie mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 była premier tego kraju Julia Tymoszenko, liderka partii Batkiwszczyna.

- Myślę, że dzisiaj wszyscy zrozumieli, że Bucza jest tragicznym dowodem, że Federacja Rosyjska to kraj złoczyńca, (...), oni wielokrotnie mówili, że dla nich Ukraina jako kraj nie istnieje - powiedziała. Dodała, że "ludobójstwo nie może istnieć w XXI wieku". - Ludobójstwo niszczy humanizm i inne wartości - podkreśliła.

Tymoszenko: to nasza ukraińska Srebrenica

- Dzięki dziennikarzom i różnym organizacjom międzynarodowym można było pokazać światu, jaka tragedia wydarzyła się w Buczy. Cały świat jest teraz w szoku. Dzisiaj mamy bardzo wyraźne znaki, że trzeba walczyć przeciwko temu, co się wydarzyło - mówiła dalej Tymoszenko.

Zwracała uwagę, że "cały obwód kijowski, okolice Kijowa, Mariupol (nad Morzem Azowskim - red.) to miejsca, gdzie nie widzimy jeszcze rozmiarów rosyjskiego ataku". - To nasza ukraińska Srebrenica. To zbrodnie wojenne popełnione przez Rosję - stwierdziła.

- Myślę, że teraz mamy do czynienia z testem dla całego wolnego świata przeciwko czemu trzeba walczyć, czemu trzeba stawić czoła - kontynuowała była ukraińska premier.

Podziękowała Polakom za ich zaangażowanie w pomoc Ukraińcom. - Dziękuję narodowi i przywódcom Polski, że jak prawdziwa rodzina stajecie przy Ukrainie. Wy nie realizujcie podwójnych standardów, wy realizujecie prawdziwe wartości wsparcia i solidarności - powiedziała.

Tymoszenko: teraz mamy do czynienia z testem dla całego wolnego świata, co trzeba zatrzymać, czemu trzeba stawić czoła TVN24/Reuters

Tymoszenko: Rosjanie podjęli decyzję, żeby całkowicie zniszczyć naród ukraiński drogą ludobójstwa

Według Tymoszenko działalność strony rosyjskiej "to nie jest przypadkowa aktywność pojedynczych osób, to decyzja Kremla i za to musi przyjść kara". - Putin niesie ze sobą strach, ale my tego strachu nie mamy. Jego może zatrzymać tylko siła - stwierdziła.

Ukraińska polityk mówiła, że Rosjanie "podjęli taką decyzję, żeby całkowicie zniszczyć naród ukraiński drogą ludobójstwa".

Zdaniem byłej ukraińskiej premier "teraz mamy do czynienia z chwilą historyczną, żeby zatrzymać całe to zło właśnie na terytorium Ukrainy".

Tymoszenko: to sfora, która przyszła zniszczyć wolny kraj

- Nie zrezygnujemy z suwerenności naszego państwa - zapewniła.

- Rosja to nie jest wielkie państwo, to nie jest żadne mocarstwo. Ich tak nie można nazywać. Ich idea została w Ukrainie całkowicie zniszczona jak popiół. To jest po prostu sfora, która przyszła do wolnego kraju, żeby zamordować wolny naród. I muszą ponieść odpowiedzialność karną, trzeba to zrobić poprzez międzynarodowe trybunały. Trzeba to zrobić w oparciu o te wszystkie dowody, których już do tej pory zebrano bardzo dużo na terytorium Ukrainy - mówiła dalej rozmówczyni TVN24.

Tymoszenko: Rosja to nie jest żadne wielkie państwo, żadne mocarstwo. To sfora, która przyszła zniszczyć suwerenny kraj TVN24/Reuters

Tymoszenko: nie możemy przyjąć żadnego ultimamum

Była ukraińska premier została zapytana o ewentualny kompromis z Rosją, który doprowadziłby do zakończenia działań wojennych.

- My jako kraj dzisiaj nie możemy przyjąć żadnego ultimatum w tak zwanych rozmowach pokojowych - podkreśliła.

- Po tym, co zobaczyliśmy w Buczy, co zobaczyliśmy w obwodzie kijowskim, w Mariupolu czy Charkowie, konieczne jest, by została zrealizowana tylko jedna rzecz - nie możemy przyjąć dla tego agresora żadnego spokojnego wyjścia z tej sytuacji. Trzeba ukarać zło, które zostało popełnione. To jest nasze stanowisko. Bez krajów, które będą nam pomagały i już pomagają, nie będziemy w stanie tego zrobić, ale razem będziemy w stanie osiągnąć to zwycięstwo - powiedziała.

Podkreśliła, że "negocjacje muszą być realizowane w określony sposób". - Bardzo ważne jest, żeby działać w sposób zgodny z prawem. To, co należałoby dzisiaj zrobić, to po prostu zatrzymać tę agresję Rosji przeciwko innym krajom wspólnej Europy. Chcę powiedzieć raz jeszcze, że szantaż prezentowany przez Rosję nie może być przez nas przyjęty, ponieważ oni chcą, żeby NATO wróciło do pozycji z 1997 roku. Takie jest ich ultimatum. Pierwsze uderzenie przeciwko Ukrainie było oparte na braku przyjęcia tego ultimatum - mówiła Julia Tymoszenko.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24