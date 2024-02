Julia Nawalna: żeby pokonać Putina, musicie przestać być nudni

Władimir Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej - mówiła w Parlamencie Europejskim Julia Nawalna, żona zmarłego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Oskarżała rosyjskiego przywódcę o zabicie jej męża. - To publiczne zabójstwo pokazało po raz kolejny, że Putin jest zdolny do wszystkiego i że nie można z nim negocjować - mówiła.

W środę na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przemówienie wygłosiła Julia Nawalna, wdowa po liderze rosyjskiej opozycji Aleksieju Nawalnym, który zmarł 16 lutego w rosyjskim łagrze. - Stoję przed państwem, mówię także do całej Europy - oświadczyła.

- Myślałam, że przez te 12 dni od zabójstwa Aleksieja będę miała czas, żeby przygotować się na to przemówienie. Ale najpierw tydzień zajęło nam uzyskanie dostępu do ciała Aleksieja i zorganizowanie pogrzebu, potem musiałam wybrać cmentarz i trumnę - przyznała. Poinformowała przy tym, że "pogrzeb odbędzie się pojutrze". - I nie jestem pewna, czy będzie on pokojowy, czy też policja aresztuje tych, którzy przyjdą pożegnać się z moim mężem - dodała.

Nawalna: widzę, jak bardzo zszokowani są wszyscy

Przypomniała, że minęły dwa lata od rozpoczęcia przez Putina wojny przeciwko Ukrainie. - Wojny brutalnej, wojny podstępnej. Cały świat postanowił pomóc Ukrainie, ale minęły już dwa lata. W tej chwili mamy do czynienia z dużym zmęczeniem, dużą ilością krwi, rozczarowań, a Putin nie posunął się w ogóle naprzód. Wszystko zostało już wykorzystane i zużyte - broń, pieniądze, sankcje, nic nie działa. A stała się rzecz najgorsza. Wszyscy przyzwyczaili się do wojny - mówiła.

- A potem Putin zabił mojego męża, Aleksieja Nawalnego - kontynuowała. - To publiczne zabójstwo pokazało po raz kolejny, że Putin jest zdolny do wszystkiego i że nie można z nim negocjować. Z drugiej jednak strony widzę, jak bardzo zszokowani są wszyscy - dodała.

Julia Nawalna: to publiczne zabójstwo zademonstrowało po raz kolejny, że Putin jest zdolny do wszystkiego EBS

Nawalna o mężu: on zawsze miał nowe pomysły na wszystko, zwłaszcza na politykę

Według Nawalnej, "wiele osób ma wrażenie, że Putina nie można w ogóle pokonać". - W swojej desperacji pytają mnie teraz: jak możemy ci pomóc? A ja myślę, jak Aleksiej odpowiedziałby na to pytanie - powiedziała. Dodała, że postara się udzielić odpowiedzi, ale by to zrobić, musi najpierw opowiedzieć o swoim mężu. - On zawsze miał nowe pomysły na wszystko, zwłaszcza na politykę - podkreślała.

Przypomniała przy tym, że już niebawem odbędą się wybory do europarlamentu. - Wielu z państwa będzie prowadziło kampanię wyborczą. Będą się państwo spotykać z wyborcami, udzielać wywiadów, kręcić klipy wyborcze. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że wszystko to jest niemożliwe. Żadna stacja telewizyjna nie zrobi z państwem wywiadu. Żadne pieniądze świata nie kupią państwu tego klipu. A wyborcy, którzy przyjdą na państwa wiece, zostaną aresztowani razem z kandydatem. Witam w putinowskiej Rosji - kontynuowała.

Nawalna o tym, jak wyglądają kampania i wybory w Rosji

Podkreśliła, że "mimo tego Aleksiej Nawalny został najsławniejszym politykiem w tym kraju". - Zainspirował miliony ludzi swoimi pomysłami. Jak mu się to udało? Zawsze marzył, zawsze eksperymentował. Nie wolno wystąpić w telewizji? Nauczmy się, jak robić wideo na YouTube, żeby cały kraj mógł je oglądać. Nie wolno głosować? Można opracować taktyczną strategię głosowania tak, żeby odebrać miejsca w parlamencie partii rządzącej - wymieniała.

"Musicie przestać być nudni"

Jej zdaniem "nawet w putinowskim gułagu Aleksiejowi udawało się przekazywać pomysły na rozwiązania i projekty, przez które Kreml panikował". - Nigdy nie był nudny. I to jest odpowiedź na to pytanie - jeżeli naprawdę chcą państwo pokonać Putina, musicie działać innowacyjnie. Musicie przestać być nudni - przekonywała.

Julia Nawalna: jeśli naprawdę chcą państwo pokonać Putina, trzeba przestać być nudnym EBS

W ocenie żony zmarłego rosyjskiego dysydenta, "nie zaszkodzi się Putinowi kolejną rezolucją czy kolejnymi sankcjami, które nie będą się różniły od poprzednich". - Nie można pokonać go, myśląc, że jest to człowiek z zasadami, moralnością. On taki nie jest. I Aleksiej uświadomił to sobie bardzo dawno temu - mówiła.

- Nie mają państwo do czynienia z politykiem, ale z krwawym gangsterem. Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej - podkreślała.

Julia Nawalna: nie mają państwo do czynienia z politykiem, ale z krwawym gangsterem EBS

Jak mówiła dalej Julia Nawalna, "w tej bandzie są truciciele i zamachowcy". - Ale oni są tylko marionetkami. Najważniejsza kwestia to to, że najbliżsi w otoczeniu Putina, jego przyjaciele, oni trzymają pieniądze mafii. I państwo, i wszyscy musimy walczyć z tą przestępczą bandą - apelowała.

- Innowacja polityczna polega tutaj na tym, żeby stosować metody walki ze zorganizowaną przestępczością, a nie metody polityczne. Nie noty dyplomatyczne, ale dochodzenia dotyczące machinacji finansowej. Nie wyrazy zaniepokojenia, ale przede wszystkim przeszukania wszystkich członków tej mafii w państwa krajach. Wszystkich tych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi w ukrywaniu jego pieniędzy - wyjaśniała.

Nawalna: Putin musi odpowiedzieć EBS

Jak przekonywała, "w tej walce mają państwo naprawdę dobrych sojuszników". - Dziesiątki milionów Rosjan, którzy są przeciwni Putinowi, przeciwni wojnie, przeciwni jego złu. Ich nie należy prześladować. Przeciwnie, z nimi trzeba współpracować - podkreślała.

"Zło upadnie"

- Putin musi odpowiedzieć za to, co zrobił mojemu krajowi. Putin musi odpowiedzieć za to, co zrobił naszemu pokojowemu sąsiadowi. I Putin musi odpowiedzieć za wszystko, co zrobił Aleksiejowi - mówiła dalej Nawalna. Dodała, że jej mąż "nigdy nie zobaczy na własne oczy, jak będzie wyglądać piękna Rosja przyszłości". - Ale my musimy to zobaczyć. Zrobię co w mojej mocy, żeby spełnić jego marzenie. Zło upadnie, a piękna przyszłość nadejdzie - stwierdziła.

Autorka/Autor:akr/kab

Źródło: TVN24