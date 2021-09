Szef dyplomacji UE: Unia powinna powołać siły szybkiego reagowania

- Być może rozwiązaniem jest mechanizm, w którym zwykła większość będzie wystarczająca (by uruchomić mechanizm - PAP) i ci, którzy będą chcieli, będą mogli pojechać na misję - powiedział Tonin. Według jego propozycji żadne państwo unijne nie byłoby zmuszane do udziału w misjach.

Liczba żołnierzy do dyspozycji

We wstępnych szacunkach unijni ministrowie obrony zakładają, że w ramach mechanizmu do dyspozycji miałoby być około 5 tysięcy żołnierzy, jednak możliwe miałoby być zwiększenie ich liczebności do 20 tysięcy. Słowenia przewodnicząca obecnie w Radzie UE mogłaby wystawić 200 do 300 żołnierzy - informuje słoweńska agencja STA.