Szef unijnej dyplomacji o śmierci Floyda: to było nadużycie władzy

Potępiamy przemoc i rasizm w każdej postaci - oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na konferencji w Brukseli, odnosząc się do śmierci George'a Floyda. Afroamerykanin zmarł po policyjnej interwencji w Minneapolis. Wydarzenie to wywołało falę protestów w wielu miastach USA.

Szef unijnej dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera, nazwał śmierć Floyda "bardzo, bardzo nieszczęśliwą", która pokazała przypadek "nadużycia władzy" przez organy ścigania. - Potępiamy rasizm w każdej postaci, wierzymy w zdolność Amerykanów do zjednoczenia się, do uzdrowienia jako naród - mówił Borrell.

Zmarł po policyjnej interwencji

George Floyd zmarł 25 maja, po zatrzymaniu przez policję w Minneapolis. Pod koniec maja do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na krzyki Floyda, że nie może oddychać. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Dla wielu Amerykanów śmierć Floyda to nie odosobniony incydent, ale przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec osób czarnoskórych.