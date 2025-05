Uwielbiany były prezydent nie żyje. "Dziękujemy za wszystko, co nam dałeś"

Jose Mujica nie żyje. Był uwielbianym przez rodaków byłym prezydentem Urugwaju

Były prezydent Urugwaju José Mujica nie żyje - poinformował obecny przywódca tego południowoamerykańskiego kraju Yamandu Orsi. Uwielbiany były urugwajski przywódca miał nowotwór.

Kluczowe fakty: W styczniu pojawiła się informacja o przerzutach nowotworu do wątroby byłego prezydenta.

Wtedy też José Mujica podjął decyzję, że nie będzie kontynuował leczenia. Jego lekarka potwierdziła, że możliwości leczenia są ograniczone.

Znany był ze swojej skromności. Zyskał też przydomek "najbiedniejszego prezydenta świata".

José Mujica zmarł z wieku 89 lat. W ostatnim czasie miał przerzuty nowotworu.

Pełnił urząd w latach 2010–2015. Był uwielbiany przez rzesze swoich rodaków i znany między innymi ze swojej skromności. Urugwaj zaś zyskał za jego prezydentury status jednej z najstabilniejszych demokracji w regionie.

Był on szczerze uwielbiany przez rzesze swoich rodaków

"Dziękujemy za wszystko, co nam dałeś i za twoją głęboką miłość do twojego ludu" - napisał obecny przywódca kraju Yamandu Orsi, informując o jego śmierci.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025 Rozwiń

Ostatni wywiad byłego prezydenta

José Mujica po raz pierwszy podzielił się diagnozą raka w kwietniu 2024 roku. Powiedział wówczas, że lekarze znaleźli guz w jego przełyku. Po kilku miesiącach i przeprowadzeniu radioterapii oceniono, że choroba jest w remisji. Jednak wykonane w styczniu tego roku badania wykazały obecność przerzutów do wątroby.

Wtedy też udzielił ostatniego wywiadu, w którym wyznał w nim, że nie zamierza kontynuować leczenia. - Jestem już starym człowiekiem i mam dwie choroby przewlekłe - powiedział Mujica, uzasadniając swoją decyzję. Opiekująca się prezydentem lekarka, dr Raquel Pannone potwierdziła podczas ostatniej konferencji prasowej, że możliwości leczenia są w jego wypadku ograniczone.

- Proszę, żeby zostawiono mnie w spokoju. Nie proście mnie o więcej wywiadów ani o nic innego. Mój czas się skończył. (...) Wojownik ma prawo do odpoczynku - powiedział były przywódca tygodnikowi "Búsqueda".

José Mujica- kto to

José Mujica został wybrany prezydentem Urugwaju w listopadzie 2009 roku. Urząd sprawował w latach 2010-2015. Jak wskazuje "The Guardian", przekształcił on w tym czasie Urugwaj w "jedną z najzdrowszych i najbardziej liberalnych społecznie demokracji w Ameryce Łacińskiej". Za czasów jego prezydentury w kraju zalegalizowano aborcję do 12. tygodnia ciąży, małżeństwa par jednopłciowych i rekreacyjny użytek marihuany.

Polityk cieszył się szerokim uznaniem w kraju i niemałą sławą na arenie międzynarodowej. Do tych przyczyniła się m.in. jego decyzja do rezygnacji z aż 90 procent pensji i przeznaczeniu tych środków na cele dobroczynne. Mujica zrezygnował też z pałacu prezydenckiego na rzecz małego domu na wsi, z którego dojeżdżał do pracy swoim prywatnym samochodem. Tym był samochód Volkswagen Beetle o szacowanej wartości niecałych 2 tysięcy dolarów. Z powodu swojego skromnego stylu życia Mujica zdobył przydomek "najbiedniejszego prezydenta świata".

Mimo oficjalnego odejścia z polityki w 2020 roku Mujica pozostawał "potężną siłą" w urugwajskiej polityce - ocenia "The Guardian". Dziennik przypomina, że jeszcze ubiegłej jesieni 89-latek aktywnie angażował się w wybory prezydenckie, udzielając swojego poparcia kandydatowi centrolewicowego Szerokiego Frontu, Yamandu Orsiemu. Ten wygrał wybory i 1 marca tego roku objął urząd prezydenta.

