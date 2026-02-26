Logo strona główna
Książę Harry i księżna Meghan w Jordanii. Wizyta u rannych ze Strefy Gazy i porównania do Diany

Harry i Meghan w Jordanii
Książę Harry i księżna Meghan w Jordanii
Źródło: Reuters
Książę i księżna Sussex udali się z wizytą do Jordanii, gdzie odwiedzili ośrodek dla uchodźców i szpital, w którym znajdują się poszkodowani ewakuowani ze Strefy Gazy. Według mediów ma ona "wszelkie znamiona oficjalnej wizyty królewskiej".

Podczas gdy rodzina królewska zmaga się z konsekwencjami zatrzymania Andrzeja Mountbatten-Windsora, książę Harry i księżna Meghan udali się z dwudniową wizytą do Jordanii, by wesprzeć uchodźców w regionie - relacjonuje BBC.

Na Bliskim Wschodzie pojawili się na zaproszenie Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podczas wizyty, która - jak zauważa "The Times" - ma "wszelkie znamiona oficjalnej wizyty królewskiej" odwiedzili obóz dla uchodźców Za’atari i Szpital Specjalistyczny w Ammanie, gdzie przebywają osoby poszkodowane i ewakuowane ze Strefy Gazy. Odwiedzili również ośrodek młodzieżowy prowadzony przez organizację rozwoju społecznego Questscope.

Kontrowersyjny wywiad Meghan. Media o złamaniu umowy z królową

Kontrowersyjny wywiad Meghan. Media o złamaniu umowy z królową

Ciekawostki
"Mam czyste sumienie". Książę Harry w szczerej rozmowie

"Mam czyste sumienie". Książę Harry w szczerej rozmowie

Ciepłe przyjęcie książęcej pary w Jordanii

To ich pierwsza wspólna oficjalna podróż od 2024 roku. Od czasu przeprowadzki do Kalifornii cztery lata wcześniej, gdy zrzekli się oficjalnych tytułów królewskich, Sussexowie odbyli jednak szereg wizyt zagranicznych, które "przybrały formę podobną do oficjalnych podróży królewskich" - pisze BBC.

W Jordanii spotkali się z ciepłym przycięciem. - Wasza wizyta, wasze wsparcie, wasze uznanie dla wysiłków ONZ, w tym oczywiście WHO i rządu Jordanii, jest niezwykle doceniane - mówił Philip Hall, ambasador Wielkiej Brytanii w Jordanii.

Harry i Meghan w Jordanii
Harry i Meghan w Jordanii
Źródło: Aaron Chown/EPA/PA

Uśmiechnięta Meghan Markle, pochylająca się nad łóżkiem 14-letniej dziewczynki z poparzeniami "do złudzenia przypomina" wizyty księżnej Diany, która słynęła z takich właśnie kadrów - porównuje "The Times". Pierwsza żona obecnego króla, matka Harry'ego i Williama, znana była ze swojej działalności na rzecz potrzebujących z całego świata.

Sussexowie od lat angażują się w działania charytatywne. We wrześniu, jak przypomina BBC, Fundacja Archewell księcia Harry'ego ogłosiła, że ​​przekaże 500 tys. dolarów na protezy kończyn i inne wsparcie dla dzieci z Gazy czy Ukrainy.

W obozie dla uchodźców para książęca dała m.in. pokaz swoich umiejętności piłkarskich
W obozie dla uchodźców para książęca dała m.in. pokaz swoich umiejętności piłkarskich
Źródło: Aaron Chown/EPA/PA
Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: BBC, The Times, People

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Chown/EPA/PA

Księżna MeghanKsiążę HarryJordaniaStrefa Gazy
