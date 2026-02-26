Książę Harry i księżna Meghan w Jordanii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas gdy rodzina królewska zmaga się z konsekwencjami zatrzymania Andrzeja Mountbatten-Windsora, książę Harry i księżna Meghan udali się z dwudniową wizytą do Jordanii, by wesprzeć uchodźców w regionie - relacjonuje BBC.

Na Bliskim Wschodzie pojawili się na zaproszenie Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podczas wizyty, która - jak zauważa "The Times" - ma "wszelkie znamiona oficjalnej wizyty królewskiej" odwiedzili obóz dla uchodźców Za’atari i Szpital Specjalistyczny w Ammanie, gdzie przebywają osoby poszkodowane i ewakuowane ze Strefy Gazy. Odwiedzili również ośrodek młodzieżowy prowadzony przez organizację rozwoju społecznego Questscope.

Ciepłe przyjęcie książęcej pary w Jordanii

To ich pierwsza wspólna oficjalna podróż od 2024 roku. Od czasu przeprowadzki do Kalifornii cztery lata wcześniej, gdy zrzekli się oficjalnych tytułów królewskich, Sussexowie odbyli jednak szereg wizyt zagranicznych, które "przybrały formę podobną do oficjalnych podróży królewskich" - pisze BBC.

W Jordanii spotkali się z ciepłym przycięciem. - Wasza wizyta, wasze wsparcie, wasze uznanie dla wysiłków ONZ, w tym oczywiście WHO i rządu Jordanii, jest niezwykle doceniane - mówił Philip Hall, ambasador Wielkiej Brytanii w Jordanii.

Harry i Meghan w Jordanii Źródło: Aaron Chown/EPA/PA

Uśmiechnięta Meghan Markle, pochylająca się nad łóżkiem 14-letniej dziewczynki z poparzeniami "do złudzenia przypomina" wizyty księżnej Diany, która słynęła z takich właśnie kadrów - porównuje "The Times". Pierwsza żona obecnego króla, matka Harry'ego i Williama, znana była ze swojej działalności na rzecz potrzebujących z całego świata.

Sussexowie od lat angażują się w działania charytatywne. We wrześniu, jak przypomina BBC, Fundacja Archewell księcia Harry'ego ogłosiła, że ​​przekaże 500 tys. dolarów na protezy kończyn i inne wsparcie dla dzieci z Gazy czy Ukrainy.

W obozie dla uchodźców para książęca dała m.in. pokaz swoich umiejętności piłkarskich Źródło: Aaron Chown/EPA/PA

OGLĄDAJ: Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24

Opracowała Ewa Żebrowska / am