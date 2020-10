Premier Jordanii odchodzi. "Rząd popełnił błędy w postępowaniu z pandemią"

Król Jordanii Abdullah II przyjął dymisję premiera Omara Razzaza. Monarcha poprosił jednocześnie szefa rządu o pozostanie na stanowisku do czasu wyznaczenia następcy, który ma przygotować państwo do wyborów parlamentarnych 10 listopada.

Jordańskie państwowe media podały w sobotę, że Abdullah II przyjął w tym dniu rezygnację Omara Razzaza, prosząc go, by pozostał na urzędzie do czasu wyznaczenia nowego następcy - przekazała agencja Reutera.