Bazy USA na Bliskim Wschodzie pod ostrzałem. Około 150 ataków w niespełna cztery miesiące

Ataki na bazy USA

To najtragiczniejszy taki atak w ostatnich miesiącach, który może doprowadzić do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, ostrzega agencja Reutera. Jednocześnie jednak do takich ataków dochodzi w ostatnim czasie niemal codziennie. Ich liczba gwałtownie wzrosła od października, gdy wybuchł konflikt Izraela z terrorystycznym Hamasem. Jak 22 stycznia informował Pentagon, od 7 października 2023 roku doszło już do około 150 ataków na amerykańskie bazy i posterunki na terytorium Iraku i Syrii.