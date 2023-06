Algorytm miał pomóc w walce z ubóstwem, ale może dyskryminować najbardziej potrzebujących

System dyskryminował najbardziej potrzebujących?

System Takaful jest jednym z ośmiu podobnych projektów finansowanych przez Bank Światowy w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Szereguje on w kolejności od najmniej ubogich do najbardziej ubogich rodziny ubiegające się o pomoc finansową, korzystając z 57 różnych wskaźników dotyczących ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Według HRW wskaźniki te nie są jednak publicznie dostępne, podobnie jak ich wagi, brane pod uwagę przy ocenie, ani to jak dokładnie system "wydaje" decyzje. Wiele rodzin, które składały wniosek o pomoc i z którymi rozmawiała organizacja twierdzi, że system nie odzwierciedla rzeczywistości i często nadmiernie i niesprawiedliwie upraszcza ich sytuację ekonomiczną.

HRW zidentyfikowała kilka głównych problemów związanych z systemem i jego algorytmem. Jako przykład podano fakt, że dwa z pytań zawartych w formularzach wniosków dotyczą tego, jaką ilość wody i energii elektrycznej zużywają rodziny. Według autorów raportu nie są to kwestie, które byłyby koniecznie do oceny czyjegoś ubóstwa. Jak wskazano, często zdarza się, że osoby o niskich i średnich dochodach zużywają więcej energii ze względu na słabą izolację termiczną w swoich domach. Mogą też korzystać ze starszych, bardziej energochłonnych urządzeń, bo nie stać ich na wymianę na nowsze.

Rodziny, z którymi rozmawiano, wskazały też, że fakt posiadania przez nie samochodu wpłynął negatywnie na ich pozycję w rankingu, nawet jeśli pojazd był już stary i np. niezbędny do dojazdów do pracy. Oprócz tego według organizacji algorytm zaniża liczbę osób w niektórych gospodarstwach domowych, ponieważ zalicza do nich tylko obywateli Jordanii, przez co wypłaty świadczeń mogą być obniżone lub mogą w ogóle nie przysługiwać rodzinom, w których np. ojciec lub dzieci nie mają jordańskiego obywatelstwa. W tym przypadku według HRW dochodzi również do dyskryminacji ze względu na płeć, bo obywatelstwo jordańskie dziedziczy się po ojcu, a nie matce.