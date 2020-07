"Boję się, Johnny, boję się. Widzę, jak to coś kradnie mojego mężczyznę i zamienia go w coś przerażającego"

Johnny Depp był narkomanem o skłonnościach do gwałtownych wybuchów przemocy oraz mizoginem, który bił swoją byłą żonę Amber Heard i używał obraźliwego języka w stosunku do kobiet - mówiła przed londyńskim sądzie Sasha Wass, prawniczka reprezentująca wydawcę gazety "The Sun". Proces o zniesławienie wytoczony przez gwiazdora brytyjskiemu tabloidowi zbliża się do końca - relacjonuje agencja Reutera.

Johnny Depp pozwał firmę News Group Newspapers - wydawcę brytyjskiego tabloidu "The Sun" - za artykuły z 2018 roku autorstwa Dana Woottona, w których dziennikarz nazwał aktora "damskim bokserem". Dziennikarz zarzucił aktorowi dotkliwe pobicie będącej wówczas jego żoną aktorki i modelki Amber Heard, która w konsekwencji miała obawiać się o własne życie. Proces cywilny w tej sprawie rozpoczął się w londyńskim sądzie 7 lipca.

Zarówno 57-letni Depp, jak i 34-letnia Heard złożyli już zeznania i przedstawili dowody. Aktor przekonywał, że nigdy nie był agresywny w stosunku do byłej żony, ani jakiejkolwiek innej kobiety. Jak mówił, to Heard stosowała przemoc wobec niego. Z kolei była partnerka gwiazdy "Piratów z Karaibów" opisywała liczne sytuacje i incydenty, podczas których miała paść ofiarą wybuchu złości Deppa.

Johnny Depp przed sądem w Londynie PAP/EPA/NEIL HALL

"Beznadziejny nałogowiec" i "mizogin"

W poniedziałek w mowie podsumowującej obrony tabloidu prawniczka Sasha Wass przedstawiła aktora jako "beznadziejnego nałogowca".

Odczytała na głos treść maila, który Heard napisała w 2013 roku, zanim poślubiła Johnny'ego Deppa. Wyznała w nim swój stosunek do powodowanych narkotykami wybuchów gniewu u aktora. Wiadomość zaadresowała do Deppa, ale jej nie wysłała. "Znowu mnie uderzyłeś. Zrobiłeś coś, czego nigdy nie powinieneś był zrobić. Nic z tego nie byłoby możliwe, gdyby nie alkohol i narkotyki" - napisała Heard.

Jak mówiła Wass, nadużywanie narkotyków przez Deppa prowadziło do niekontrolowanych wybuchów, podczas których stawał się swoim agresywnym alter ego, które nazywał "Potworem". Jak dodała, jego wspomnienia z tych momentów były osłabione przez wpływ środków odurzających.

Johnny Depp przed sądem w Londynie PAP/EPA/WILL OLIVER

Prawniczka zacytowała również maila, którego Heard wysłała do Deppa w 2014 roku: "Boję się, Johnny, boję się. Widzę, jak to coś kradnie mojego mężczyznę i zamienia go w coś przerażającego, czego nie poznaję".

Oskarżyła aktora także o "głęboką mizoginię", cytując wiadomości, w których używał słów "suka" i "dziwka" w odniesieniu do Heard oraz innych kobiet. Przywołała także wiadomość z 2013 roku, wysłaną przez Deppa do aktora Paula Bettany'ego, w której wspominał o utopieniu i spaleniu Heard.

Według obrony katalizatorem agresywnych zachowań gwiazdora Hollywood często była zazdrość. - Ta relacja była zderzeniem kultur i generacji - oceniła Wass, opisując Heard jako młodą, ambitną aktorkę. Jak stwierdziła, Depp nie chciał, żeby występowała w filmach z innymi młodymi atrakcyjnymi aktorami i denerwowało go, że nie może jej kontrolować.

Amber Heard opuściła sąd w Londynie

"Globalne upokorzenie"

Według adwokat, zarzucając Heard stosowanie wobec niego przemocy, Depp próbował odwrócić rolę oprawcy i ofiary. Jak dodała, oskarżany o nadużywanie narkotyków i agresję, bronił się, kierując te same oskarżenia pod adresem byłej żony. Odpowiadając na zarzut prawników Deppa, którzy zwrócili uwagę, że żaden ze świadków poza Heard oraz jej siostrą nie widział, jak aktor bije swoją partnerkę, Wass zaznaczyła, że przemoc domowa miała miejsce za zamkniętymi drzwiami. Odparła także zarzuty adwokatów aktora, którzy twierdzili, że zeznania Heard to mistyfikacja. Jak powiedziała, "śmieszne" są sugestie, że kobieta gromadziła fałszywe dowody przez cały okres trwania związku.

Według Wass po rozstaniu Depp postanowił zniszczyć Heard. "Prosi się o globalne upokorzenie, to je dostanie. (…) Nie mam litości, żadnego strachu, grama emocji ani tego, co kiedyś uważałem za miłość" - miał stwierdzić aktor w wiadomości do przyjaciela z 2016 roku.

Prawnik Deppa David Sherborne ma wygłosić swoje argumenty końcowe we wtorek.

Amber Heard po wyjściu z sądu w poniedziałek PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Rozwód po 18 miesiącach małżeństwa

Amber Heard i Johnny Depp poznali się w 2009 roku na planie filmu Bruce'a Robinsona "Dziennik zakrapiany rumem", który do kin trafił w 2011 roku. Oficjalnie zaczęli się spotykać w czerwcu 2012 roku, gdy do sądu trafił wniosek o separację pomiędzy aktorem i jego ówczesną żoną Vanessą Paradis.

Ślub wzięli podczas prywatnej ceremonii w lutym 2015 roku. Już w maju 2016 roku Heard złożyła pozew rozwodowy oraz wniosek o tymczasowy zakaż zbliżania się, zarzucając mężowi stosowanie przemocy fizycznej i werbalnej. W sierpniu 2016 roku doszło do ugody dotyczącej warunków rozstania, a w styczniu 2017 roku rozwód został sfinalizowany.

Depp wypłacił byłej żonie siedem milionów dolarów, które aktorka w całości - jak zadeklarowała - przekazała na cele charytatywne.

