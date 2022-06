Johnny Depp kontra Amber Heard. Ława przysięgłych przerwała obrady

Ława przysięgłych decydująca w sprawie o zniesławienie, którą Johnny Depp wytoczył swej byłej żonie Amber Heard we wtorek nie wydała wyroku. W trakcie obrad zwróciła się z pytaniem do prowadzącej sprawę sędzi Penney Azcarate, aby wyjaśniła im jedną z kwestii. Ławnicy zbiorą się w środę i ponownie będą debatować.

Dwie godziny w piątek i osiem we wtorek nie wystarczyło sędziom przysięgłym, by zdecydować w sprawie Depp-Heard. Ostatecznie wczesnym wieczorem przerwali oni swoje posiedzenie i w środę będą je kontynuowali, próbując zakończyć postępowanie, które od początku kwietnia śledzi cały świat.

Siedmioosobowa ława przysięgłych obradująca w sądzie okręgowym hrabstwa Fairfax w Wirginii ma niezwykle trudne zadanie. To grupa obywateli, która mierzy się z trudnymi kwestiami prawnymi dotyczącymi zniesławienia. Decyzja, jaką podejmą ławnicy, dotyczy nie tylko wniosku Johnny'ego Deppa, ale również kontrpozwu złożonego przez Amber Heard.

Ława przysięgłych wyraża wątpliwości

Obrady ławy przysięgłych są tajne, ale jeden ich element nie musiał we wtorek wypełniać tego protokołu i przykuł uwagę mediów i komentatorów. W pewnym momencie ława zrobiła przerwę, by uzyskać pomoc w rozwiązaniu niejasnej dla niej kwestii. Zadała pytanie prowadzącej sprawę sędzi Penney Azcarate, czy pozew obejmuje cały artykuł opublikowany w "The Washington Post" w 2018 roku, czy tylko nagłówek tekstu, w którym Amber Heard miała oskarżyć byłego męża o stosowanie przemocy seksualnej.