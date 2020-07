Johnny Depp oskarża byłą żonę. "Potężny cios"

Johnny Depp zakończył składanie zeznań w sprawie przeciwko wydawcy "The Sun". Gwiazda "Piratów z Karaibów" zarzuca brytyjskiej gazecie zniesławienie w związku z artykułami zarzucającymi mu bicie byłej żony Amber Heard. Depp powiedział przed sądem, że sam padł ofiarą przemocy ze strony byłej żony, gdy dowiedziała się, że stracił 650 milionów dolarów.

Proces w sądzie w Londynie rozpoczął się w ubiegły wtorek. Przedmiotem pozwu Johnny'ego Deppa przeciw tabloidowi "The Sun" są artykuły z 2018 roku autorstwa Dana Woottona, w których dziennikarz nazwał aktora "damskim bokserem", zarzucając mu dotkliwe pobicie Amber Heard, będącej wówczas jego żoną, przez które miała ona obawiać się o własne życie.

Adwokat gazety Sasha Wass przekazała, że "The Sun" posiada dowody na to, że Depp brutalnie zaatakował swoją byłą żonę co najmniej 14 razy w latach 2013-2016. Wśród przyczyn miała być zazdrość i zbyt duże ilości alkoholu lub narkotyków. Wass powiedziała przed sądem - powołując się na słowa Amber Heard - że aktor był "potworem".