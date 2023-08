Biały Dom: nie mamy informacji o konkretnych zagrożeniach dla Polski ze strony wagnerowców

- Nie jesteśmy świadomi żadnych konkretnych zagrożeń stwarzanych przez Grupę Wagnera w stosunku do Polski lub jakichkolwiek innych sojuszników NATO, a oczywiście przyglądamy się temu blisko - powiedział Kirby. - Oczywiście jesteśmy zobowiązani do wypełnienia artykułu 5. (Traktatu waszyngtońskiego, północnoatlantyckiego) i jak powiedział prezydent (USA, Joe Biden), do obrony każdego cala terytorium NATO. Ale jeszcze raz, nie ma żadnych wskazań, by wagnerowcy stwarzali takie zagrożenie Sojuszowi - dodał.