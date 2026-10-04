Świat John Coale, który pomógł uwolnić Andrzeja Poczobuta, z nową rolą Filip Czerwiński |

Wysłannik Trumpa John Coale na rozmowach u Alaksandra Łukaszenki Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W niedzielę wysłannik Donalda Trumpa na Białoruś, John Coale, został mianowany przez amerykańskiego prezydenta na stanowisko specjalnego wysłannika ds. zakładników - nominacja ta wymaga zatwierdzenia przez Senat.

"Z przyjemnością ogłaszam, że mecenas John Coale, znakomity prawnik i mój niezwykle skuteczny Wysłannik ds. Białorusi, zostanie moim nowym kandydatem na Specjalnego Wysłannika Prezydenta ds. Zakładników w randze ambasadora" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Dodał, że Coale zapewnił już powrót do domów 65 obywateli USA i państw sojuszniczych z Europy oraz uwolnienie "ponad 800 więźniów z wielu krajów Europy Wschodniej". Wśród nich jest polski dziennikarz Andrzej Poczobut.

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Nominacja wymaga zatwierdzenia przez Senat

Biały Dom poinformował o wysłaniu nominacji Coale'a do Senatu już w miniony poniedziałek, lecz prezydent dopiero teraz ogłosił to osobiście. W przeciwieństwie do stanowiska wysłannika ds. Białorusi, nowa rola będzie wymagać zatwierdzenia przez Senat.

Jego poprzednik zajmujący się negocjacjami na temat uwalniania Amerykanów więzionych za granicą Adam Boehler nigdy nie został jednak zatwierdzony przez Senat i pracował w charakterze "specjalnego pracownika rządowego". Był to wynik między innymi jego zaangażowania biznesowego oraz spotkania z przedstawicielami Hamasu podczas rozmów w ubiegłym roku.

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Nowa polityka wobec Rosji?

Według tygodnika "The Atlantic", Coale zaproponował Trumpowi nowe podejście do Rosji, w którym uwalnianie więźniów politycznych byłoby nagradzane łagodzeniem sankcji. Prezydent USA miał na to przystać.

Plan ten wywołał niepokój wśród polityków w Kongresie, a także u ukraińskich dyplomatów, którzy zabiegają o nałożenie przez administrację nowych sankcji przeciwko Rosji.

Przed podjęciem negocjacji z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, Coale nie miał żadnego doświadczenia w dyplomacji. Był prawnikiem znanym z wywalczenia historycznego odszkodowania od przemysłu tytoniowego w latach 90. Reprezentował też później Donalda Trumpa.