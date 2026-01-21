Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

John Cleese odpowiada na prorosyjski wpis. Wspomniał o Polakach

John Cleese
John Cleese na Sarajevo Film Festival (nagranie archiwalne)
Źródło: Reuters
Brytyjski aktor komediowy John Cleese zakpił w mediach społecznościowych z wpisu niemieckiego ekonomisty, krytykującego NATO i Unię Europejską, a wychwalającego Rosję. Słynny komik, przed laty członek kultowej grupy Monty Python, z ironią wymienił produkty z Rosji, których by mu "brakowało".

"NATO dostało łomot" - napisał niemiecki ekonomista Richard A. Werner na portalu X w niedzielę, dodając, że "sugeruje to sam Oriesznik", czyli hipersoniczny balistyczny pocisk wykorzystywany przez Rosję w atakach na Ukrainę. Werner stwierdził, że sojusz "musi przestać grozić Rosji". I że Rosja "może uderzyć w dowolny cel w UE w ciągu 4-8 minut, powodując ogromne zniszczenia". "Rosja ma wszystko, czego potrzebuje UE. UE nie ma nic, czego pragnie Rosja, z wyjątkiem szacunku i traktowania na równi" - kontynuował niemiecki ekonomista.

Wpis Wernera udostępnił w serwisie X ukraiński dziennikarz Ilia Ponomarenko, przytaczając cytat z pisarza George'a Orwella: "Trzeba należeć do inteligencji, żeby wierzyć w coś takiego: żaden zwykły człowiek nie mógłby być aż tak głupi". W poniedziałek John Cleese podał ten wpis dalej, zwracają się bezpośrednio do Wernera.

Cleese komentuje prorosyjski wpis

"Szanowny Panie Profesorze, myśl, że UE musiałaby radzić sobie bez tych wspaniałych rosyjskich samochodów, zegarków, telewizorów, samolotów, pięknych męskich garniturów i wspaniałych programów komediowych, jest przerażająca..." - napisał z ironią brytyjski aktor komediowy. "I przyznaję, że brakowałoby nam kukiełek". Jak jednak dodał, "Polacy robią lepszą wódkę, a Irańczycy lepszy kawior". Wpis podsumował stwierdzając już bardziej poważnie, że "jedynym powodem", dla którego Zachód zwraca uwagę na rosyjskiego dyktatora, jest uzbrojenie tego kraju.

John Cleese - kim jest?

John Cleese zdobył międzynarodową sławę jako członek grupy Monty Python - sformowanemu pod koniec lat 60. zespołowi komików, który stworzył kultowe programy komediowe. Olbrzymi sukces i popularność na całym świecie przyniósł ich autorski serial w BBC -"Latający Cyrk Monty Pythona", w którym całkowicie przedefiniowali ramy i zasady tradycyjnych skeczów.

John Cleese w 2022 roku.
John Cleese w 2022 roku.
Źródło: Shutterstock

Cleese ugruntował swoją popularność filmem "Rybka zwana Wandą". Pojawił się także jako Q w filmach o przygodach Jamesa Bonda oraz w serii o Harrym Potterze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trzy strategiczne kraje, a Putin milczy. Co się stało?

Trzy strategiczne kraje, a Putin milczy. Co się stało?

Tatiana Serwetnyk
Chiny ochronią Polskę przed Rosją? Ekspertka ostrzega przed propagandą

Chiny ochronią Polskę przed Rosją? Ekspertka ostrzega przed propagandą

Polska

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ian West/PA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Media społecznościoweUkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
BIZNES
Obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu
Jeden z nich utknął w śniegu, a drugi przyjechał mu pomóc. Obaj pijani
Lublin
Usha i J.D. Vance'owie
Vance'owie spodziewają się kolejnego dziecka
Świat
Magda Linette w Australian Open
Świetna Linette. Na taki wynik czekała prawie trzy lata
EUROSPORT
dziecko zima niemowlak shutterstock_2219864023
Dziecko na mrozie. Lekarz ostrzega przed "polskim piecuchowaniem"
Agata Daniluk
Donald Trump
Trump wygłosi przemówienie w Davos. Kiedy i gdzie je oglądać?
Świat
imageTitle
Fręch walczy o trzecią rundę. Trudna rywalka na jej drodze
RELACJA
Jose Jeri
Prezydent Jeri tłumaczy się ze spotkania w restauracji. "Publicznie przepraszam"
Świat
Zderzenie tramwajów na ulicy Prądnickiej w Krakowie
Zderzenie tramwajów, są poszkodowani
Kraków
W kruszywie mogą być nasiona gatunków inwazyjnych
Puszcza Białowieska w krytycznym stanie. "Żeby to naprawić, nie trzeba wielkich pieniędzy"
Tomasz Mikulicz
imageTitle
Sochan ugrzązł na ławce. San Antonio z przegraną
EUROSPORT
Odpowiada za zabójstwo byłej żony
Zginęła od co najmniej 60 ciosów nożem. Były mąż skazany, "innego sprawcy tam nie było"
Lublin
Donald Trump w drodze do Davos
Samolot z Trumpem musiał zawrócić do bazy. Opóźnienie w drodze do Davos
Świat
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
METEO
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne
WARSZAWA
W wypadku ranny został czteroletni chłopiec
Czterolatek ranny w wypadku, ojciec ma zakaz prowadzenia pojazdów
Rzeszów
Andrzej Domański
Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli
BIZNES
Stado jeleni w Parku Narodowym Ujście Warty
Safari? Nie, to jelenie w Ujściu Warty
Lubuskie
Smog w Krakowie
Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce
METEO
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
Wrocław
Emmanuel Macron
Macron chce ćwiczeń NATO na Grenlandii. Ostrzega
Świat
1 godz 2 min
Nawrocki
"Usłyszałam, że sprawy były trudne, oskarżenia poważne". Co wydarzyło się w Pałacu Prezydenckim?
Podcast polityczny
Ubranka dla psów z gminy Aleksandrów Łódzki
Ponad 600 psów dostało ubranka. "Już się tak nie trzęsą"
Łódź
Emmanuel Macron w Davos
Macron znów w ciemnych okularach. Media o przyczynie
Świat
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
BIZNES
W zeszłym roku WOŚP wsparł oddziały onkologiczne i hematologiczne
"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"
WOŚP 2026
imageTitle
Klimovicova mocno przeżyła rywalizację ze Switoliną
EUROSPORT
Część składu Polregio wykoleiła się
"Naturalne wyłupanie szyny" wykoleiło pociąg, teraz wstawią go na tory
MAŁOPOLSKA
Stacja w Zbąszynku
Pociągi na trasie Poznań-Berlin już jeżdżą, ale opóźnienia jeszcze są
Lubuskie
Wilk
Wilk konał na mrozie. Nie wiadomo było, kto ma mu pomóc
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica