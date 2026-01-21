John Cleese odpowiada na prorosyjski wpis. Wspomniał o Polakach

John Cleese na Sarajevo Film Festival (nagranie archiwalne) Źródło: Reuters

"NATO dostało łomot" - napisał niemiecki ekonomista Richard A. Werner na portalu X w niedzielę, dodając, że "sugeruje to sam Oriesznik", czyli hipersoniczny balistyczny pocisk wykorzystywany przez Rosję w atakach na Ukrainę. Werner stwierdził, że sojusz "musi przestać grozić Rosji". I że Rosja "może uderzyć w dowolny cel w UE w ciągu 4-8 minut, powodując ogromne zniszczenia". "Rosja ma wszystko, czego potrzebuje UE. UE nie ma nic, czego pragnie Rosja, z wyjątkiem szacunku i traktowania na równi" - kontynuował niemiecki ekonomista.

Wpis Wernera udostępnił w serwisie X ukraiński dziennikarz Ilia Ponomarenko, przytaczając cytat z pisarza George'a Orwella: "Trzeba należeć do inteligencji, żeby wierzyć w coś takiego: żaden zwykły człowiek nie mógłby być aż tak głupi". W poniedziałek John Cleese podał ten wpis dalej, zwracają się bezpośrednio do Wernera.

Cleese komentuje prorosyjski wpis

"Szanowny Panie Profesorze, myśl, że UE musiałaby radzić sobie bez tych wspaniałych rosyjskich samochodów, zegarków, telewizorów, samolotów, pięknych męskich garniturów i wspaniałych programów komediowych, jest przerażająca..." - napisał z ironią brytyjski aktor komediowy. "I przyznaję, że brakowałoby nam kukiełek". Jak jednak dodał, "Polacy robią lepszą wódkę, a Irańczycy lepszy kawior". Wpis podsumował stwierdzając już bardziej poważnie, że "jedynym powodem", dla którego Zachód zwraca uwagę na rosyjskiego dyktatora, jest uzbrojenie tego kraju.

But I admit, we'd miss the dolls. But the Poles do better vodka and the… https://t.co/gS2c5Bb8gK — John Cleese (@JohnCleese) January 19, 2026 Rozwiń

John Cleese - kim jest?

John Cleese zdobył międzynarodową sławę jako członek grupy Monty Python - sformowanemu pod koniec lat 60. zespołowi komików, który stworzył kultowe programy komediowe. Olbrzymi sukces i popularność na całym świecie przyniósł ich autorski serial w BBC -"Latający Cyrk Monty Pythona", w którym całkowicie przedefiniowali ramy i zasady tradycyjnych skeczów.

Cleese ugruntował swoją popularność filmem "Rybka zwana Wandą". Pojawił się także jako Q w filmach o przygodach Jamesa Bonda oraz w serii o Harrym Potterze.