"Program, który powinien nas wszystkich jednoczyć". Wspólne przesłanie księżnej Kate i Jill Biden

"Obie wierzymy, że wczesna opieka nad dzieckiem i edukacja wczesnoszkolna powinny być postrzegane jako jedne z najważniejszych, strategicznych kwestii naszych czasów" – napisały we wspólnym przesłaniu pierwsza dama USA Jill Biden i księżna Kate. Podkreśliły, że dbałość o te kwestie to "program, który powinien nas wszystkich jednoczyć". "Obie mamy pracę do wykonania w naszych krajach, ale mamy również nadzieję, że będziemy mogły współpracować ponad granicami i oceanami" – dodały.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odbywa pierwszą wizytę w Europie w charakterze głowy państwa. W piątek z amerykańskim przywódcą i jego żoną Jill Biden, przy okazji szczytu G7, spotkali się w brytyjskiej Kornwalii królowa Elżbieta II, jej syn i następca tronu książę Karol, książę William oraz jego żona - księżna Cambridge Kate Middleton.

Pierwsza dama USA i księżna Kate złożyły wizytę w jednej ze szkół podstawowych w Kornwalii, gdzie wzięły udział w lekcji na temat ochrony środowiska. - Chciałam osobiście podziękować i powitać doktor Biden, to ogromny zaszczyt – powiedziała księżna Kate, otwierając w piątek dyskusję na temat edukacji wczesnoszkolnej. To jeden z głównych aspektów jej działalności charytatywnej.

"Powinniśmy być ambitni w naszej wizji i planować silniejszą przyszłość"

W sobotę ukazała się wspólna opinia Jill Biden i księżnej Kate, zatytułowana: "To jest to, na co zasługują nasze dzieci".

"W zeszłym roku pojawiło się bardzo wiele wyzwań, kiedy świat stanął w obliczu pandemii COVID-19. Obie miałyśmy ogromny przywilej rozmawiania z wieloma osobami znajdującymi się na pierwszej linii frontu walki z pandemią i wyrażamy niezłomną wdzięczność za wszystkie ich wysiłki" – napisały. Pierwsza dama USA i księżna Cambridge zaznaczyły, że "przed nami wciąż niepewne miesiące i wszyscy musimy przyczyniać się do wspierania niezbędnych pracowników [ochrony zdrowia – przyp. red.] i zapewnienia bezpieczeństwa naszym przyjaciołom i rodzinom".

Księżna Kate i Jill Biden Aaron Chown/PA/Forum

Jill Biden i księżna Kate zwróciły uwagę, że "w tym czasie były również powody do nadziei i optymizmu". "Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii przetrwanie pandemii pomogło nam skupić się na sprawach, które są najważniejsze. Z powodu trzymania się od siebie w dystansie wszyscy w znacznie głębszy sposób doceniamy nasz związek z naszymi rodzinami i bliskimi" – czytamy w ich wspólnym przesłaniu.

"Pozwoliliśmy też sobie inaczej myśleć o przyszłości i o tym, czego chcemy dla naszych dzieci" – dodały. Przypomniały, że obie spotkały się w piątek w Kornwalii, "gromadząc ekspertów od edukacji wczesnoszkolnej z obu naszych krajów" przy okazji spotkania przywódców krajów G7. "Kraje te są zjednoczone w poglądzie, że powinniśmy starać się nie tylko odbudować nasze narody do poziomu, w którym były przed pandemią, ale powinniśmy też być ambitni w naszej wizji i planować silniejszą przyszłość" – wskazały.

Rodzina królewska przyjęła przywódców G7 w ogrodzie botanicznym Reuters

"Obie wierzymy, że część tej wizji przyszłości musi obejmować fundamentalną zmianę podejścia naszych krajów do najwcześniejszych lat życia. Jeśli troszczymy się o to, jak dzieci radzą sobie w szkole, jak odnoszą sukcesy w karierze, gdy są starsze, oraz o ich zdrowie psychiczne i fizyczne przez całe życie, musimy dbać o to, jak pielęgnujemy ich mózgi, ich doświadczenia i relacje we wczesnych latach przed szkołą" – oceniły.

Jill Biden i księżna Kate złożyły wizytę w szkole podstawowej w Kornwalii Twitter/@RoyalFamily

"Jeśli chcemy silnych gospodarek i silnych społeczeństw, musimy..."

Zdaniem Jill Biden i księżnej Kate kwestia opieki nad dziećmi we wczesnych latach życia i ich edukacji "powinna mieć znaczenie zarówno dla rodziców, jak i osób niebędących rodzicami". "Wszyscy możemy odegrać swoją rolę, doceniając rolę matek, ojców i opiekunów. Jeśli chcemy silnych gospodarek i silnych społeczeństw, musimy upewnić się, że osoby wychowujące i opiekujące się dziećmi otrzymują wsparcie, którego potrzebują" – podkreśliły.

"Obie wierzymy, że wczesna opieka nad dzieckiem i edukacja wczesnoszkolna powinny być postrzegane jako jedne z najważniejszych, strategicznych kwestii naszych czasów" – oświadczyły. "Co by się stało, gdybyśmy naprawdę podążyli za nauką wczesnego dzieciństwa i zaczęli koncentrować się na rzeczach, które miałyby największe znaczenie dla dzieci i tych, którzy je prowadzą? Moglibyśmy zmienić perspektywy całego pokolenia" – oceniły.

"To jest program, który powinien nas wszystkich jednoczyć. Musimy prowadzić nowe rozmowy w naszych rodzinach i społecznościach. Potrzebujemy prezesów, którzy zastanowią się, w jaki sposób mogą wspierać rodziców i opiekunów w ich zmaganiach w pracy. I potrzebujemy, aby liderzy na całym świecie zrozumieli, że opieka i wczesna edukacja to obszar, w którym mogą uzyskać jeden z najważniejszych, długoterminowych efektów wpływających na ich narody" – czytamy dalej.

Księżna Kate i Jill Biden odwiedziły szkołę podstawową Reuters

"Obie mamy pracę do wykonania w naszych krajach"

"Obie mamy pracę do wykonania w naszych krajach, ale mamy również nadzieję, że będziemy mogły współpracować ponad granicami i oceanami nad tym, jak podnieść znaczenie wczesnej opieki i nauki u dzieci". Uznały też, że "powinniśmy podejmować nowe, międzynarodowe projekty badawcze i podkreślać najbardziej udane, innowacyjne przykłady interwencji we wczesnych latach [dzieci – przyp. red.], żebyśmy wszyscy mogli się nimi dzielić i z nich uczyć".

"Gdy patrzymy w postpandemiczną przyszłość, niewiele jest kwestii bardziej wartych naszej uwagi niż transformacyjna moc wczesnoszkolnej opieki i edukacji dla naszych społeczności i narodów. Z niecierpliwością czekamy na wspieranie tej pracy w nadchodzących latach" – podsumowały Jill Biden i Kate Middleton.

Obie mamy pracę do wykonania w naszych krajach, ale mamy również nadzieję, że będziemy mogły współpracować ponad granicami i oceanami (...)

Jill Biden jest z wykształcenia pedagogiem. Przez trzydzieści lat zajmowała się edukacją, z czego trzynaście lat przepracowała jako nauczycielka języka angielskiego. W 2007 roku uzyskała stopień naukowy doktora. Natomiast księżna Cambridge Kate Middleton - jak zauważa CNN - przez dziesięć lat skupiała się na kluczowej roli, jaką wczesne dzieciństwo ma wobec osiągnięć w dorosłości.

Autor:akr//now

Źródło: CNN, TVN24