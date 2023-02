Marcin Przydacz: Joe Biden zamierza odwiedzić Polskę, szczegóły w odpowiednim czasie

czytaj dalej

Kanadyjski resort obrony poinformował, że wojsko obserwuje chiński balon szpiegowski, poruszający się w kanadyjskiej przestrzeni powietrznej. Jest on najpewniej podobny do tego, jaki znalazł się nad terytorium USA. Ambasador Chin w Kanadzie został wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych w Ottawie.