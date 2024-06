Po raz pierwszy w amerykańskiej historii były prezydent, to znaczy skazany przestępca, ubiega się o urząd prezydenta - powiedział w poniedziałek Joe Biden, nawiązując do Donalda Trumpa. Agencja Reutera zauważyła, że to pierwsze takie stwierdzenie amerykańskiego prezydenta, co może wskazywać na kierunek jego kampanii.