Biden "czuje, jakby wracał do domu". Ma wygłosić historyczne przemówienie

Wizyta w rodzinnych stronach, spotkanie z przywódcami, przemówienie w parlamencie

W środę po południu z lotniska w Dublinie Biden udał się do położonego przy granicy z Irlandią Północną hrabstwa Louth, skąd w latach 40. XIX wieku jego pradziadek Owen Finnegan wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Biden miał tam polecieć helikopterem, ale uniemożliwiła to deszczowa i wietrzna pogoda i ostatecznie pojechał tam samochodem.

W piątek amerykański prezydent znów będzie odwiedzał miejsca związane z historią swojej rodziny - pojedzie do hrabstwa Mayo na zachodzie wyspy, gdzie odwiedzi bazylikę w Knock - małej wiosce, gdzie w XIX wieku ukazała się Matka Boża, ośrodek badań genealogicznych oraz wygłosi przemówienie w katedrze w miejscowości Ballina. W 1827 roku praprapradziadek Bidena Edward Blewitt sprzedał na potrzeby budowy tej katedry 27 tys. cegieł, co pozwoliło mu kupić bilety dla siebie i swojej rodziny na podróż do Ameryki. Biden, który bardzo często się odwołuje do swoich irlandzkich korzeni, w Irlandii był wielokrotnie, ale po raz pierwszy odwiedza ją jako prezydent USA.