Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta USA? CNN: drastyczny zwrot w polityce zagranicznej

Prezydent elekt Joe Biden zobowiązał się do umocnienia wiodącej roli Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej poprzez serię działań, które planuje wykonać pierwszego dnia urzędowania - podaje stacja CNN. Jak ocenia, będzie to "drastyczny zwrot" w stosunku do polityki zagranicznej prowadzonej przez Donalda Trumpa. Jednocześnie priorytetem nowej administracji ma być walka z pandemią.

Choć wciąż trwa liczenie głosów w kilku ostatnich stanach, wygrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA jest właściwie przesądzona. Jego zespół już rozpoczął przekształcanie wyborczych obietnic w plany działania, które nowy lokator Białego Domu zacznie wdrażać, gdy tylko złoży przysięgę prezydencką.

Walka z pandemią

Zapytany na antenie stacji CNN o to, jakie decyzje Joe Biden podejmie w pierwszym dniu urzędowania, jego doradca do spraw kampanii wyborczej Symone Sanders odparł, że "spełni swoje obietnice".

Jak przewiduje CNN, najprawdopodobniej priorytetem nowej amerykańskiej administracji będzie pandemia COVID-19. Stany Zjednoczone, które do tej pory odnotowały ponad 10 milionów zakażeń i blisko 244 tysiące ofiar śmiertelnych, są wciąż na samym szczycie niechlubnej koronawirusowej listy.

Jak podaje CNN, powołując się na dwa anonimowe źródła, w poniedziałek Biden ma wyznaczyć 12-osobową grupę zadaniową do walki z pandemią. Demokrata zapowiedział także jeszcze podczas kampanii, że przed objęciem urzędu prezydenta przeprowadzi konsultacje z doktorem Anthonym Faucim, specjalistą chorób zakaźnych i doradcą Białego Domu do spraw COVID-19.

Zmiany w polityce zagranicznej

Jak podaje CNN, Biden chce także skupić się na polityce zagranicznej. Gdy tylko przejmie stery w państwie ma - według doniesień stacji - podjąć szereg działań wykonawczych, mających na celu cofnięcie decyzji podjętych przez jego poprzednika oraz przywrócenie Stanom Zjednoczonym pozycji i statusu, jakie miały po zakończeniu prezydentury Baracka Obamy w 2016 roku.

Biden w trakcie kampanii wielokrotnie obiecywał, że gdy tylko zostanie prezydentem USA, od razu powróci do porozumienia klimatycznego, z którego Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone w 2017 roku. Tak zwane Porozumienie Paryskie to globalna umowa z 12 grudnia 2015 roku, wynegocjowana podczas szczytu klimatycznego ONZ w stolicy Francji. Akt wskazuje działania mające służyć zatrzymaniu globalnego ocieplenia na poziomie "dużo poniżej 2°C". Dotyczy okresu po 2020 roku.

Paryskie porozumienie klimatyczne Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz | PAP/Reuters

Biden zapowiedział również ponowne dołączenie do Światowej Organizacji Zdrowia. Pod koniec maja urzędujący prezydent USA ogłosił, że Stany Zjednoczone zrywają relacje z WHO w związku z jej postępowaniem wobec pandemii COVID-19. Trump wielokrotnie zarzucał organizacji, że pozostaje pod kontrolą Chin. Prezydent już w kwietniu ogłosił, że USA wstrzymują płacenie składek na WHO, do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". W liście do dyrektora WHO Tedrosa Adhanom Ghebreyesus, Trump wezwał organizację do rozpoczęcia wprowadzania reform w tej organizacji w ciągu 30 dni.

Jak zwraca uwagę CNN, obie decyzje ukazują zasadniczą różnicę między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem: demokrata od dawna wierzy w sens i rolę wielostronnych organizacji i międzynarodowych paktów, podczas gdy republikanin całkowicie im nie ufa.

Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta USA? PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Prezydent elekt oświadczył również, że zamierza uchylić wydane przez Trumpa rozporządzenie zabraniające podróży do USA dla obywateli kilku muzułmańskich państw. Zapowiedział także przywrócenie programu DACA [Deferred Action for Childhood Arrivals, czyli wstrzymania deportacji wobec osób, które przybyły do USA jako dzieci - przyp. red.]. Został on rozpoczęty na podstawie rozporządzenia wykonawczego Baracka Obamy w roku 2012.

Na stronie internetowej Bidena i Harris, poświęconej procesowi przekazania władzy oraz priorytetom przyszłej administracji napisano, że odpowiedzą na "najpilniejsze wyzwania stojące przed amerykańskim narodem", wymieniając ochronę zdrowia, promowanie równości rasowej czy walkę z kryzysem klimatycznym.

Autor:momo\mtom

Źródło: CNN, tvn24.pl