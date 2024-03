Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosi w Kongresie orędzie o stanie państwa. Wystąpienie amerykańskiego przywódcy będzie emitowane w piątek na antenie TVN24 BiS o godzinie 7 i 14.55. Eksperci podkreślają, że przemówienie to jest "szczególnie ważne" w kontekście ubiegania się o reelekcję. Biden poprosił o radę aktorów.

Joe Biden wygłosi w Kongresie USA tradycyjne, coroczne orędzie o stanie państwa. Stanie się to o godzinie 21 czasu lokalnego w Waszyngtonie. W Polsce będzie wtedy godzina 3 w nocy z czwartku na piątek. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała w czwartek telewizji MSNBC, że ludzie usłyszą, "jak prezydent mówi, jak atakowana jest demokracja i jak atakowane są wolności, w tym prawa reprodukcyjne kobiet i prawa wyborcze".

Wystąpienie amerykańskiego przywódcy będzie emitowane w piątek na antenie TVN24 BiS o godzinie 7 rano oraz o godzinie 14.55. Emisja również w kanale TVN24 BiS w TVN24 GO .

Biden pyta filmowych prezydentów o "wskazówki"

Do wpisu dołączył żartobliwe nagranie, na którym rozmawia z kilkoma aktorami, którzy w różnych produkcjach filmowych wcielili się w prezydentów. Pyta, czy mają dla niego "jakieś wskazówki". Morgan Freeman (zagrał prezydenta w "Dniu zagłady") powiedział m.in., że "jako prezydent miał do czynienia jedynie z meteorytem". Wspominał, że w swoim przemówieniu w filmie mówił ludziom między innymi o nadziei. - Nadzieja jest najpotężniejszą siłą, jaką mamy w tym kraju - ocenił.

"Zjednoczyć demokratów i ukoić ich nerwy"

Jak podkreśliło BBC, będzie to niezwykle ważne przemówienie. Brytyjski nadawca napisał, że 81-letni prezydent będzie mógł rozwiać obawy części Amerykanów związane z jego wiekiem, w pozytywnym świetle pokazać swoje działania w pierwszej kadencji i przedstawić argumenty przekonujące do jego reelekcji w listopadowych wyborach .

Orędzie - wskazało BBC - będzie rzadką okazją do wystąpienia przed wieloma milionami wyborców w całym kraju. Biden będzie mógł je wykorzystać, by zaprezentować się w kontrze do swojego republikańskiego konkurenta, byłego prezydenta Donalda Trumpa.