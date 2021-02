Biden wstrzymuje wycofanie wojsk z Niemiec. Berlin "zadowolony"

Biden wstrzymuje wycofanie wojsk

Trump zapowiedział częściowe wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec w czerwcu 2020 roku. Uzasadniał to m. in. zbyt niskimi wydatkami obronnymi partnera z NATO. Zgodnie z planem jedna trzecia z 36 tys. żołnierzy stacjonujących w Niemczech miała zostać odesłana do USA lub przeniesiona do innych europejskich krajów NATO, m.in. do Polski.