Joe Biden wrócił do Białego Domu. Skrytykował decyzję Rosji

Prezydent USA Joe Biden w nocy z środy na czwartek polskiego czasu wrócił do Waszyngtonu po wizycie w Polsce i Ukrainie. W wywiadzie dla stacji ABC News "dużym błędem" nazwał decyzję Moskwy o zawieszeniu swego udziału w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych New START.

Traktat New Start

New START ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.