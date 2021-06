"Nie ma w nim żadnej naiwności"

- Joe Biden w wielkiej polityce jest od pół wieku, to jest człowiek, który spędził osiem lat w Białym Domu, jest naprawdę doskonale przygotowany do tego spotkania i nie mam cienia wątpliwości, że nie ma w nim żadnej naiwności co do demokratycznej duszy Władimira Putina - powiedział.