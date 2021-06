"W żaden sposób nie można mówić o nowej epoce w relacjach amerykańsko-rosyjskich"

Spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem nie zwiastuje przełomu w relacjach między oboma państwami - ocenił wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz, odnosząc się do spotkania obu przywódców. - Niestety, nie dostrzegamy sygnałów, aby Federacja Rosyjska była gotowa, by powrócić na drogę przestrzegania prawa międzynarodowego - dodał.

Przydacz: wydaje się, że do tego spotkania doszło zbyt wcześnie

Wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz odniósł się do spotkania w Genewie i konferencji obu prezydentów. - Próby dialogu z Rosją, mające na celu przekonanie jej do powrotu do pokojowej polityki, rezygnacji z uciekania się do agresji i aneksji terytorialnych są przez Polskę przyjmowane co do zasady pozytywnie - ocenił Przydacz.