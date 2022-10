Biden o ewentualnym spotkaniu z Putinem: to się okaże

Prezydent USA Joe Biden nie wykluczył, że spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem podczas listopadowego szczytu państw G20 na indonezyjskiej wyspie Bali. - To się okaże - powiedział. Biden skrytykował też decyzję OPEC+ o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej.

Amerykański przywódca Joe Biden został zapytany przez dziennikarzy o ewentualne spotkanie z Putinem, kiedy zmierzał do śmigłowca Marine One. - To się okaże - odpowiedział Biden.