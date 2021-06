Spotkanie Biden - Johnson w Kornwalii. "Mamy dużo wspólnego"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał w środę wieczorem do bazy lotniczej RAF Mildenhall we wschodniej Anglii, rozpoczynając swoją pierwszą podróż zagraniczną od czasu styczniowego zaprzysiężenia na urząd. Spotkanie z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem to pierwszy punkt europejskiej podróży Bidena. Rozpoczęło się ono w czwartek po południu. Chwilę przed rozmowami prezydent USA powiedział dziennikarzom, że on i premier "mają dużo wspólnego". Później przedstawiciele prasy zostali poproszeni o opuszczenie sali, gdzie odbywa się spotkanie.