Wizyta Bidena w Polsce. Rzeczniczka Białego Domu o "bardzo silnym przejawie solidarności"

Na początku przyszłego tygodnia prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Polskę. Joe Biden we wtorek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą , weźmie także udział w środowym szczycie przywódców państw wschodniej flanki NATO . We wtorek również przemówi do Polaków. O znaczeniu tej wizyty na konferencji prasowej mówiła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

- Za każdym razem, kiedy przemawia, prezydent mówi także do Amerykanów, nawet kiedy jest za granicą. Ważne jest, żeby na to zwrócić uwagę. (Prezydent Biden) uda się do Polski, co jest bardzo silnym przejawem solidarności - oznajmiła Jean-Pierre.