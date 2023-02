Co z myśliwcami i rakietami dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Były ambasador USA: jestem dość pewny, że Biden zmieni zdanie

Jestem dość pewny, że prezydent Joe Biden zmieni zdanie w sprawie dostaw rakiet dalekiego zasięgu na Ukrainę - powiedział były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Ocenił, że Warszawa jest idealnym miejscem na wygłoszenie przez Bidena strategicznie ważnego przemówienia mobilizującego wolny świat do długotrwałej pomocy Ukrainie. Prezydent USA będzie przemawiał we wtorek w Warszawie, w ogrodach Zamku Królewskiego.

Joe Biden publicznie odmówił dotąd przekazania Ukrainie dwóch rodzajów uzbrojenia: amerykańskich myśliwców oraz rakiet dalekiego zasięgu, takich jak wystrzeliwane z systemów HIMARS pociski ATACMS, które od wielu miesięcy są obiektem próśb Ukraińców. Czy wizyta w Warszawie będzie okazją do zmiany kursu? Zdaniem byłego ambasadora USA w Warszawie i byłego zastępcy sekretarza stanu USA Daniela Frieda, prezydent Stanów Zjednoczonych może zmienić zdanie - przynajmniej w tym drugim aspekcie.

Emree Weaver /Associated Press/East News

Wyrzutnie HIMARS Emree Weaver /Associated Press/East News

Ambasador: strategiczne przesłanie ważniejsze niż konkrety

Zdaniem byłego dyplomaty mimo skupienia wielu komentatorów na konkretnych wynikach wizyty Bidena w Warszawie co najmniej równie ważne będą jego słowa w przemówieniu, które wygłosi we wtorek przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, w zamkowych ogrodach, przy Arkadach Kubickiego.

Dodał też, że Polska jest idealnym miejscem do takiego przemówienia, bo Polacy rozumieją, jaka jest stawka tej wojny i że chodzi w niej o "życie lub śmierć".

Fried: o resecie nie ma mowy

W tekście opublikowanym na stronach internetowych Atlantic Council Fried podkreślił, że zadaniem Bidena będzie "wzięcie inspiracji z polskiego zaangażowania i połączenie go z jego własnym osądem, by przedstawić wolnemu światu argument za pomocą Ukrainie w zwycięstwie - czy to przez klęskę wojskową wkrótce, czy dyplomację później". Dodał też, że prezydent musi jasno powiedzieć, że póki Władimir Putin pozostanie u władzy, nie ma mowy o żadnym resecie z Rosją.