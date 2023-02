Wizyta Joe Bidena w Polsce i Ukrainie. CNN: jeden z najbardziej doniosłych punktów jego prezydentury

Kilkadziesiąt godzin spędzonych przez prezydenta USA Joe Bidena w Polsce i Ukrainie należy do najbardziej doniosłych w jego prezydenturze - oceniła amerykańska stacja CNN. "Było kulminacją zarówno starannego, ściśle tajnego planowania ze strony doradców Białego Domu, jak i jedynego w swoim rodzaju, utrzymywanego przez dekady poglądu prezydenta na rolę Ameryki w świecie" - napisano.

Joe Biden od poniedziałku do środy przebywał z wizytą w Polsce. Podczas pobytu w naszym kraju wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego, spotkał się między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim , wziął też udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Wcześniej Biden nieoczekiwanie odwiedził stolicę Ukrainy .

Na portalu stacji CNN czytamy, że kilkadziesiąt godzin prezydenta USA Joe Bidena w Polsce i Ukrainie należy do najbardziej doniosłych w jego prezydenturze. "Było kulminacją zarówno starannego, ściśle tajnego planowania ze strony doradców Białego Domu, jak i jedynego w swoim rodzaju, utrzymywanego przez dekady poglądu prezydenta na rolę Ameryki w świecie" - napisano.

CNN: Duda wyłonił się jako główny partner USA we wschodniej Europie

Jak napisała CNN, obecna administracja USA początkowo sceptycznie odnosiła się do polskiego prezydenta, ale Andrzej Duda "wyłonił się jako główny partner Stanów Zjednoczonych we wschodniej Europie w czasie szalejącej wojny w Ukrainie , nadzorując masowy napływ uchodźców i przekształcając Polskę w węzeł logistyczny dla transportów zachodniej pomocy wojskowej przez granicę".

Portal CNN zauważył jednocześnie, że Biden i jego współpracownicy nie postrzegają Władimira Putina jako osoby skłonnej do porozumienia. "Jednak pod obietnicami Bidena o stałym wsparciu dla Ukrainy kryje się obawa, podzielana przez jego europejskich sojuszników, że wojna może przerodzić się w patową sytuację, w której każda ze stron dostrzega małe zyski i straty bez wyraźnego kierunku" - napisała amerykańska stacja.

Ludzie przed wejściem do Arkad Kubickiego, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosił przemówienie

Ludzie przed wejściem do Arkad Kubickiego, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosił przemówienie PAP/Kalbar

Krytycy Bidena wykorzystali jego podróż do Kijowa i Warszawy, by oskarżyć go o brak zainteresowania sprawami krajowymi, czego symbolem było wykolejenie się pociągu z toksycznymi chemikaliami w stanie Ohio - dodał CNN.