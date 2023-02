Ukraińska deputowana o wizycie prezydenta USA w Kijowie: Biden jest o krok przed Putinem

Nawet ukraińscy parlamentarzyści o niezapowiadanej wcześniej wizycie prezydenta USA Joe Bidena dowiedzieli się z mediów. Kira Rudyk, członkini Rady Najwyższej Ukrainy, w rozmowie z Michałem Sznajderem na antenie TVN24 oceniła, że przylot amerykańskiego przywódcy do stolicy ogarniętego wojną państwa to "dzielny i cudowny ruch". - Biden jest o krok przed Putinem - oceniła.

- Mój znajomy dziennikarz, który zatrzymał się w hotelu, zadzwonił do mnie z placu Świętego Michała i powiedział, że w ich pokojach są wojskowi, mówią, żeby pozaciągać rolety i nie wychodzić z pokojów. Spytał mnie, co się dzieje. Mówił, że ktoś bardzo ważny ma przyjechać. Potem dowiedzieliśmy się z mediów, że przyjeżdża prezydent Biden - relacjonowała Rudyk w rozmowie z Michałem Sznajderem na antenie TVN24.

Rudyk: Biden jest o krok przed Putinem

Ukraińska polityk oceniła, że przyjazd Bidena do Kijowa to "bardzo dzielny, cudowny ruch". - Nawet nie wyobrażam sobie, jak z punktu widzenia bezpieczeństwa ta wizyta była szykowana - powiedziała Rudyk.

Deputowana podkreśliła, że w będącej w stanie wojny Ukrainie nie stacjonują amerykańscy żołnierze i istnieje ciągłe zagrożenie ze strony Putina. - Wydaje mi się, że to, co widzimy teraz, to nie tylko ruch emocjonalny. Czekaliśmy bardzo długo, żeby nasi sojusznicy przeszli z działań reaktywnych na proaktywne. Żeby zaczęli od razu zyskiwać inicjatywę. Jutro (we wtorek - red.) Putin będzie zwracał się do swoich ludzi. Na pewno się do tego przemówienia szykował, a w tej chwili Biden jest o krok przed nim - podkreśliła Kira Rudyk.