Mer Lwowa: wizyta Bidena pokazuje, że deokupacja Ukrainy nastąpi w tym roku

Mam takie wrażenie, że Joe Biden przyjechał do mnie do domu. Tak wszyscy Ukraińcy przyjmują wizytę prezydenta USA w Kijowie - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 mer Lwowa Andrij Sadowy. Jego zdaniem wizyta pokazuje, że deokupacja Ukrainy nastąpi w tym roku.

Sadowy powiedział, że wizyta jest bardzo dobrze przyjmowana przez Ukraińców. - (Mam) takie wrażenie, że on do mnie do domu przyjechał. Tak wszyscy Ukraińcy przyjmują wizytę Bidena - dodał.

Mer Lwowa: ta wojna musi być wygrana przez Ukrainę

Sadowy odniósł się do ogłoszonego kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy. Sekretarz stanu USA Anthony Blinken wyjaśnił, że znajdzie się w nim "więcej amunicji do zapewnionych przez USA systemów HIMARS (wyrzutnie rakietowe - red.) i haubic, które Ukraina tak efektywnie wykorzystuje do obrony swojego kraju, a także więcej Javelinów (kierowanych pocisków przeciwpancernych - red.), systemów przeciwpancernych oraz radarów do nadzoru przestrzeni powietrznej".