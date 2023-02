Kolacja w restauracji, zmyłka Białego Domu i tajemnicze oświadczenia. Kulisy podróży Bidena do Kijowa

Nagrania kolumny samochodów na ulicach Kijowa i zapowiedź "bardzo ważnej delegacji"

Wizyta "bez uprzedzenia"

O kulisach wizyty Joe Bidena w Kijowie informuje w poniedziałek "New York Times". "Prezydent Biden złożył w poniedziałek potajemną wizytę w oblężonej stolicy Ukrainy, przybywając do miasta po podróży pociągiem z Polski, demonstrując determinację swojej administracji w obliczu trwającej już rok rosyjskiej inwazji na ten kraj" - pisze amerykański dziennik.

"NYT" przypomina, że amerykańska administracja oficjalnie informowała jedynie o dwudniowej wizycie Joe Bidena w Polsce. Amerykański przywódca ma przybyć do Warszawy we wtorek. Dziennik zauważa, że amerykańscy urzędnicy wielokrotnie zaprzeczali spekulacjom o możliwej podróży Bidena do Kijowa podczas jego pobytu w Europie Środkowo-Wschodniej. Waszyngton konsekwentnie trzymał się tej wersji wydarzeń. Jeszcze w niedzielę wieczorem Biały Dom opublikował poniedziałkowy harmonogram aktywności Joe Bidena, z którego wynikało, że prezydent USA jest wciąż w Waszyngtonie i dopiero wieczorem w poniedziałek wyruszy do Warszawy. "W rzeczywistości był już wówczas pół świata stamtąd" - zauważa gazeta.