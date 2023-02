Zaciągnięte rolety, zarekwirowane telefony. Towarzyszyli Bidenowi w podróży

Niedługo po bezpiecznym powrocie prezydenta Joe Bidena z Ukrainy do Polski Biały Dom zgodził się na opublikowanie informacji dotyczących kulis ryzykownej wizyty w Kijowie. W podróż z amerykańskim prezydentem mogło ruszyć tylko dwoje dziennikarzy. W relacji towarzyszącej Bidenowi Sabriny Siddiqui z "The Wall Street Journal" czytamy, że w czasie podróży nie mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych, a całe przedsięwzięcie odbywało się w atmosferze najściślejszej tajemnicy.

Joe Biden w poniedziałek wieczorem wrócił do Polski z zaskakującej podróży do Kijowa. Prezydent USA przyjechał do Przemyśla pociągiem.

Joe Biden przyjechał z Kijowa pociągiem POOL / Reuters / Forum

W pełnej tajemnicy

Bidenowi w podróży towarzyszyła jedynie dwójka dziennikarzy - Sabrina Siddiqui z "The Wall Street Journal" i fotograf agencji AP Evan Vucci.

O szczegółach wizyty mogli poinformować dopiero po bezpiecznym powrocie Bidena z Ukrainy.

Jak relacjonowała Siddiqui, o możliwości wspólnej podróży dowiedzieli się dopiero w piątek. Musieli przysiąc, że dochowają ścisłejj tajemnicy. Potem mieli czekać na mail, w którym miały znaleźć się instrukcje dotyczące "podróży na turniej golfowy".

Podróż rozpoczęła się w niedzielę nad ranem amerykańskiego czasu w Bazie Sił Powietrznych Andrews pod Waszyngtonem. Reporterzy zostali posadzeni w samolocie C-32, specjalnie przebudowanym Boeingu 757. To - jak wyjaśniał Marcin Wrona, korespondent "Faktów TVN" w Waszyngtonie - maszyna używana najczęściej do lotów na mniejsze lotniska, zazwyczaj do lotów po USA.

Maszyna - jak relacjonowała Siddiqui - na start czekała z wyłączonymi światłami z dala od pasa startowego. Rolety w maszynie były zasłonięte. Dziennikarzom zarekwirowano telefony.

Pasażerski boeing w rządowych barwach oderwał się od pasa w niedzielę o godzinie 4.15 czasu wschodniego (około godziny 10.15 czasu polskiego).

POOL / Reuters / Forum

Z przystankiem w Niemczech

Air Force One z prezydentem Bidenem na pokładzie wylądował w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech o godzinie 17.30 czasu polskiego. Było to konieczne, żeby zatankować paliwo przed dalszą podróżą do Polski.

Kulisy podróży Joe Bidena do Kijowa. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony TVN24/ENEX

Samolot wystartował ponownie o 18.29, żeby o 19.57 być już na lotnisku Rzeszów-Jasionka. O godzinie 20.12 prezydencki konwój wyruszył już w kierunku Przemyśla. Konwój składał się z minivanów, SUV-ów i innych pojazdów. W czasie przejazdu nie używano syren, żeby nie zwracać na siebie uwagi.

Na dworcu w Przemyślu prezydent Biden był o 21.15. "O tej porze nocy było stosunkowo cicho, garstka ludzi kręciła się przed stacją, a stragany wydawały się zamknięte" - czytamy w relacji z podróży do ukraińskiej stolicy.

Skład do Kijowa wyjechał o 21.37. Po drodze - jak czytamy w relacji dziennikarki "The Wall Street Journal" - było kilka przystanków, podczas których wzmacniano ochronę prezydenta. Skład dojechał na miejsce o godzinie 8 czasu lokalnego (czyli około godziny 9 czasu polskiego).

Dziennikarze otrzymali swoje telefony komórkowe z powrotem dopiero w amerykańskiej ambasadzie w Kijowie.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:bż/kg

Źródło: tvn24.pl